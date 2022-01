Wie das Landratsamt Rastatt am Mittwoch mitteilte, gilt das vorläufige Besuchsverbot für zwei Stationen. Grund ist ein Corona-Ausbruch mit mehreren Omikron-Fällen.

Derzeit sind sieben Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden.

Bei fünf Bewohnern und einem Mitarbeiter gibt es inzwischen Hinweise auf die Omikron-Variante, bei den anderen drei Betroffenen steht das Testergebnis noch aus.

Corona-Ausbruch in Gaggenauer Pflegeheim in Gaggenau: zwei Wohnbereiche sind betroffen

Die ersten beiden Bewohner wurden am 30. Dezember positiv auf Corona getestet, erste Hinweise auf die Omikron-Variante gab es am 31. Dezember. Zunächst war nur ein Wohnbereich betroffen, weitere Fälle wurden am 3. Januar in einem zweiten Wohnbereich nachgewiesen. In diesem Wohnbereich dauern die PCR-Reihentestungen derzeit noch an, teilte das Landratsamt weiter mit.

Von den Infizierten befinde sich derzeit niemand in klinischer Behandlung, es seien auch keine Todesfälle gemeldet worden.