Gaggenau erweitert kostenloses Parken in der Tiefgarage

Die Stadt Gaggenau möchte Einzelhandel und Gastronomie auch weiterhin bestmöglich unterstützen. Zum einen sollen mehrere Aktionen in den Sommermonaten für eine Belebung der Innenstadt sorgen. Zudem wird das kostenfreie Parken in der städtischen Tiefgarage Murgufer ausgeweitet.

Der Gemeinderat billigte am Montagabend in öffentlicher Sitzung in der Jahnhalle die Verwaltungsvorlage, wonach werktags bereits ab 16 Uhr (bisher: ab 17 Uhr) in der Tiefgarage ohne Gebühr geparkt werden kann. Die Maßnahme könnte schon in den nächsten Tagen umgesetzt werden und wird bis Ende September befristet.

Oberbürgermeister Christof Florus kündigte in der Sitzung „Aktionen bis zum Jahresende“ an, immer in Abstimmung mit dem Handel und der Gastronomie. Das Wir-Gefühl solle, auch unter Einbezug der Stadtteile, gestärkt werden.

Aktionen sollen Leben in die Gaggenauer Innenstadt bringen

Gerd Pfrommer, Vorsitzender der SPD-Fraktion, betonte, wie wichtig es sei, „dass wieder Leben in die Innenstadt kommt“. Der Beschluss des Gemeinderats am Montagabend basiert auf einer vorherigen Diskussion einer Arbeitsgruppe sowie einem Vorstoß der CDU-Fraktion.

Die „Arbeitsgruppe Innenstadt“ - bestehend aus Mitgliedern der Stadtverwaltung, des Gemeinderats und der Werbegemeinschaft „Lebendiges Gaggenau“ - hatte Ende Mai auch das Thema „kostenfreies Parken“ diskutiert.

Danach solle zur Unterstützung von Handel und Gastronomie werktags bereits ab 16 Uhr kostenfrei geparkt und damit mehr Kunden angelockt werden. In der Arbeitsgruppe sei aber auch festgehalten worden, dass Aktionen und Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt Priorität haben sollen.

In der Ratssitzung am Montagabend wurde auch ein erster Überblick über Innenstadt-Aktionen in diesem Sommer gegeben. Danach wird es Themen-Wochen im Juli mit wechselnden Angeboten an allen Freitagen geben, so City-Manager Philipp Springer. Hinzu kommen Familien-Aktionen wie die bekannten „City-Sausen“ immer freitags im August. Handel und Gastronomie würden einbezogen; die Planung orientiert sich an den jeweils geltenden Corona-Auflagen.

Die Gaggenauer Herbstmesse soll zurückkehren

Für den Herbst und Winter sind dann – sofern es die Auflagen zulassen – wieder die Herbstmesse, der Künstler- und Kunsthandwerkermarkt, der Adventsmarkt sowie Stadtteil-Aktionen mit den Vereinen vorgesehen. Zu den Bereichen Handel und Gastronomie soll es Übersichten auf der städtischen Internetseite ebenso geben wie Hinweise zu aktuellen Regelungen.

In ihrem Antrag vom Mai 2021 an die Stadtverwaltung hatte sich die CDU-Fraktion für eine kostenfreie Nutzung der Tiefgarage während der Sanierung und Sperrung der Konrad-Adenauer-Brücke ausgesprochen. Dem Besucher müsse die Aufenthaltsqualität so angenehm wie möglich gemacht werden, die Innenstadt könne belebt werden, hieß es zur Begründung. Am Montagabend erinnerte Fraktionsvorsitzender Andreas Paul an die Erschwernisse, die die Sperrung der Konrad-Adenauer-Brücke mit sich bringen werde.

Schon in der Frühphase der Pandemie, im Frühjahr 2020, hatten Gemeinderat und Verwaltung ein umfangreiches Hilfspaket für Handel und Gastronomie in Gaggenau geschnürt. Dazu gehörte bereits das kostenfreie Parken in der städtischen Tiefgarage Murgufer.

So wurde im Juni vergangenen Jahres beschlossen, bis Ende Oktober werktags die ersten beiden Stunden Parkzeit kostenfrei zu belassen. Diese Entscheidung verfehlte ihre Wirkung nicht; die Tiefgarage war nachfolgend noch besser gefüllt als ohnehin. Die Stadt kalkulierte mit einem Einnahmeausfall von rund 50.000 Euro. Bei der aktuellen Maßnahme - Gratis-parken ab 16 Uhr - wird mit einem Defizit von rund 7.000 Euro kalkuliert.