Impfkampagne im Benz-Werk

Für den kleinen Piks beim Betriebsarzt in Gaggenau braucht es nur eine kurze Pause

Am Standort Gaggenau von Daimler haben am Donnerstag die Covid-19-Schutzimpfungen begonnen. Impfwillige Beschäftigte konnten sich vorab registrieren lassen. Bereits am ersten Tag sei das Impfzentrum vollständig ausgelastet, sagt der Leitende Werksarzt im BNN-Gespräch.