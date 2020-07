Corona-Krise trifft das Handwerk: Wie die Gaggenauer Betriebe durch die Pandemie kommen

Von Beatrix Ottmüller

„Es ist wieder etwas los in der Stadt, vor allem, seit die Cafés wieder offen sind“, freut sich Alexander Maisch. Im Optikergeschäft Maisch in der Hauptstraße ist am heißen Marktvormittag zwar nicht viel Kundschaft zu sehen, doch der Augenoptikmeister ist zufrieden.

Die Wiedereröffnung nach den coronabedingten Schließung bedeute für den Betrieb allerdings sehr viel mehr Arbeit. „Wir müssen jede Brille, die der Kunde aufprobiert, danach desinfizieren“, erklärt er.

Das bedeute in der Praxis, dass Kunden gerade bei den Sonnenbrillen die verschiedenen Modelle zwar selbst aufprobieren dürfen, aber dann jede Brille, die sie in der Hand hatten zur Seite legen müssen, damit sie desinfiziert werden kann. „Für uns ist das natürlich ein Mehraufwand“, betont Alexander Maisch.

Bei der Anprobe für eine neue Lesebrille sehe es ähnlich aus. „Doch hier ist eigentlich alles wie sonst auch“, findet er. Die Instrumente für den Sehtest, zum Einstellen der Sehstärke und zum Justieren der neuen Brille seien auch vor Corona immer desinfiziert worden.

Lediglich neue Kontaktlinsen seien zu Anfang nicht angepasst worden und auch das sonst angebotene Augen-Screening wurde eine Weile nicht angeboten.

„Unsere Kunden haben Verständnis für die Hygienemaßnahmen“, sagt der Kontaktlinsenexperte. Auch bei der Terminvergabe habe sich nicht geändert. „Eine neue Brille anzupassen braucht Zeit, daher haben wir schon immer Termine vergeben“, erklärt der Optiker.

Natürlich habe es durch die zweimonatige Schließung Einbußen gegeben, doch ob sich das insgesamt auf das Jahresergebnis auswirke, kann Alexander Maisch noch nicht sagen.

Mündliche Anweisungen beim Fotografieren

Seit Ende April ist das Fotogeschäft Schönthaler in der Hauptstraße wieder geöffnet. „Es hat sich seit Corona schon etwas verändert. Ab 16 Uhr ist es ruhig in der Fußgängerzone, das merken wir auch“, sagt Geschäftsführerin Ute Ernst. Der Kundenstrom, außer an Markttagen, bleibe aus.

Die Fotogeschäft-Betreiberin macht hauptsächlich Portraitfotos, fotografiert Kinder, Hochzeiten und Akt und fertigt Pass- und Bewerbungsfotos an. „Wir machen alles mit Mundschutz und Abstand. Wir können die Kunden momentan nicht mehr berühren und sie so in die richtige Pose bringen. Körperkontakt müssen wird vermeiden“, erklärt sie.

Nun gebe sie eben mündlich Anweisungen, wie die Leute sitzen sollen, den Kopf heben oder senken, sich ein wenig drehen sollen oder lächeln müssen, damit ein gutes Foto entsteht. „Das ist schon eine Umstellung“, findet Ute Ernst. Trotzdem laufe das Geschäft weiter.

Im Friseursalon wurden nach der Wiedereröffnung Überstunden gemacht

Elisa Vacca vom Frisörsalon Stilissima da Elise in der Leopoldstraße kann sich nicht beschweren. Das Geschäft laufe sehr gut, sagt sie. Nach der zweimonatigen Schließung hätten sie und ihr Team erst einmal Überstunden gemacht und im Schichtsystem gearbeitet, so groß war der Andrang an Kunden, die sich auf einen Haarschnitt freuten.

„Die erste Woche der Wiedereröffnung war sehr anstrengend. Wir mussten uns erst an die Hygiene-Vorschriften gewöhnen“, erinnert sie sich. Jetzt sei das Team und auch die Kunden eingespielt. Sowohl Friseure als auch Kunden müssten Mund-und-Nasenschutz tragen, nur die Bedienplätze dürften besetzt werden, zwischen den einzelnen Plätzen gebe es einen Spuckschutz. Kunden, die das Geschäft betreten, müssten sich die Hände desinfizieren.

Bürsten, Gerätschaften und Plätze müssten nach jedem Kunden desinfiziert und die Umhänge gewechselt werden. Wer die Haare gefärbt bekommt, kann im Hof mit Abstand warten, bis die Farbe eingezogen ist und solange den Mund-Nasen-Schutz ablegen. „Eine unserer Kundinnen, die Probleme mit dem Atmen hat, wollte lieber im Flur sitzen, auch das ist kein Problem“, sagt die Inhaberin.

Es finde sich für alles eine Lösung. „Nur in den ersten Wochen gab es einige Kunden, die sich zurückgehalten haben. Aber das ist jetzt vorbei. Das Geschäft läuft wieder wunderbar“, freut sich Elisa Vacca. Sie und ihr Team könnten die Hygiene-Vorschriften auch noch länger einhalten. Sie seien gerüstet, sollte die Corona-Krise noch weiter anhalten.

Maske ist im Fahrschulauto freiwillig

Außer den zwei Monaten, in denen die Fahrschule geschlossen bleiben musste, hat sich Corona kaum auf den Betrieb von Benny Hauser ausgewirkt. „Während der Schließung hatten wir genauso viele Anmeldungen zum Führerschein wie sonst auch. Nach der Wiederöffnung sogar noch mehr“, betont er. In den drei Filialen von Bennys Fahrschule muss nun die Abstandsregel im Unterricht eingehalten werden. „Das bedeutet, wir müssen mehr Stunden anbieten, um kleinere Gruppen zu haben.“

Seit dem 1. Juli gibt es nur noch eine Empfehlung für Fahrlehrer und -schüler bei der Fahrstunde im Auto eine Maske zu tragen. Ein Muss ist es nicht mehr. „Wir überlassen dem Fahrschüler die Entscheidung ob wir Maske tragen oder nicht“, sagt Benny Hauser. Auch die Motoradkleidung darf er wieder an die Führerscheinanwärter ausleihen, nach Gebrauch muss sie desinfiziert werden. Somit sieht er die Zukunft auch mit Corona für seinen Betrieb positiv.