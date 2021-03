Im Gesundheitszentrum am Bahnhof in Gaggenau kann sich seit Mittwoch jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Fachpersonal führt die Tests durch.

Jeder Bürger kann sich einmal pro Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Das hat die Bundesregierung mit der aktuellen Corona-Verordnung vom Montag entschieden. In Gaggenau führen seit Mittwoch bis zu drei ausgebildete Mitarbeiter der Vital-Apotheke die Tests im ersten Stock des Gesundheitszentrums am Bahnhof durch.

Termine müssen im Voraus online gebucht werden. Bislang gibt es laut Apothekerin Tatjana Zambo ausreichend freie Termine. Zusatztermine kosten 45 Euro.

„Das Testen ist zentral im Kampf gegen die Pandemie“, sagt der Oberbürgermeister von Gaggenau, Christof Florus (Freie Wähler). Die erste Stufe seien Abstand, Maske und Desinfektion, die zweite das Testen, die dritte das Impfen. „Jeder sollte sich regelmäßig testen lassen für die eigene Gesundheit, die der Mitmenschen und natürlich auch, damit der Einzelhandel wieder öffnen darf“, appelliert Florus an die Bürger.

Apothekerin: Corona-Test nur vor Treffen mit anderen Menschen sinnvoll

Doch es sollte sich nicht jeder ohne Anlass testen lassen, betont die Inhaberin der Vital-Apotheke Tatjana Zambo. „Ein Test ist nur dann sinnvoll, wenn ein Treffen mit Freunden, ein Besuch im Pflegeheim oder Ähnliches ansteht.“ Optimal sei es, wenn der Test zwischen sechs und 48 Stunden vor dem Ereignis durchgeführt werde, sagt Zambo.

Florus hat sich am Mittwoch als einer der Ersten testen lassen, weil er am Nachmittag seine 96-jährige Mutter besucht. „Der Abstrich war unangenehm“, berichtet Florus nach dem Test. „Aber so kann ich sichergehen, dass ich nicht infiziert bin und niemanden anstecken kann.“

Den nächsten Termin hat der Oberbürgermeister für den Samstag vereinbart, da er am Sonntag als Wahlleiter im Einsatz ist.

Testergebnis wird als verschlüsseltes PDF-Dokument zugeschickt

Wie genau das Testergebnis ist, hänge davon ab, wie nahe das Abstrichstäbchen an den Rachen komme, erklärt die Apothekerin Zambo. „Jemanden, der hochansteckend ist, finden wir zu 99 Prozent“, ist sie sich sicher. Die Leute reagierten ganz unterschiedlich, berichtet Zambo. Bei manchen würde der Tränenreflex ausgelöst.

Die Online-Buchung war unkompliziert und ich habe den Termin direkt bestätigt bekommen. Gabriela Debelt, ließ sich auf das Coronavirus testen

Als unangenehm hat auch Gabriela Debelt den Test empfunden. Den Termin für Mittwoch um 10.30 Uhr hat sie erst am selben Morgen gemacht. „Die Online-Buchung war unkompliziert und ich habe den Termin direkt bestätigt bekommen“, sagt Debelt. Von der Gaggenauer Teststation habe sie bei einer Suchmaschinen-Recherche erfahren.

Ablauf des Corona-Tests Die Corona-Tests werden im ersten Obergeschoss des Gesundheitszentrums in der Hildastraße 31b in Gaggenau durchgeführt. Es werden ausschließlich Personen ohne Corona-Symptome getestet. Die Reservierung eines Termins erfolgt online. Termine gibt es von Montag bis Samstag vormittags und nachmittags. Bis zu 1.000 Tests können pro Woche durchgeführt werden. Die Termine können bis zu drei Tage im Voraus gebucht werden. Auch eine Stornierung ist möglich. Wer Unterstützung bei der Terminbuchung benötigt, kann sich an den Seniorenrat Gaggenau wenden oder bei der Corona-Hotline der Stadt anrufen unter (07225) 962-111. Diese ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar.

Auf diesem Weg ist auch Dirk Dasting auf die Teststation aufmerksam geworden. Er ist der Ansicht, dass die Stadt das Angebot besser bewerben muss. Dasting hat den Termin nach Debelt. Drei Minuten später verlässt er das Testzimmer wieder. „Wenn das auch bei Ärzten so schnell gehen würde“, sagt er und grinst. Nach zehn bis 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Die Getesteten erhalten dieses per E-Mail in einem verschlüsselten PDF-Dokument.

Es sei seine Idee gewesen, in Gaggenau eine eigene Teststation aufzubauen, berichtet OB Florus. „Mit Tatjana Zambo und ihrem Team haben wir dann den perfekten Partner gefunden.“ Zambo führt bereits seit der Erlaubnis für Apotheker durch die Bundesregierung am 22. Dezember Corona-Tests durch.

„Sie hat die Erfahrung, das Know-how und die Ausstattung“, sagt Florus. Ohne sie hätte die Stadt vom Anmeldesystem über die Testbescheinigung bis hin zur Meldung eines positiven Tests an das Gesundheitsamt alles selbst entwickeln und durchführen müssen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Noch vor Ostern soll die Teststation in die Jahnhalle umziehen, so die Pläne von OB Florus. Dort werde es drei bis vier Teststraßen, zwei Eingänge und einen Ausgang geben. Zeitlich werde es so organisiert sein, dass sich keine Schlangen bilden, betont der Oberbürgermeister.