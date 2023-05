Croatia Gaggenau blickt auf über 50 bewegte Jahre zurück

Ihr letztes offizielles Punktspiel bestritten die Fußballer von Croatia Gaggenau am 30. Mai 2015. Dabei setzte es in der Kreisliga B, Staffel 4, eine 1:4-Heimniederlage gegen den FV Rauental. Torschütze für Croatia war Samir Mustajbegovic, der sein Team kurz vor der Halbzeit mit 1:0 in Führung schoss. Es war das letzte Tor der kroatischen Murgtäler.

Mit Rückzug endet 2015 eine Ära

Schon vor dem finalen Spieltag der Saison 2014/15 war klar, dass Croatia nach Rundenschluss den Spielbetrieb bei den Aktiven einstellen würde. Die Clubfarben werden seither nur noch von den Alten Herren vertreten. Mit dem Rückzug endete im Bezirk Baden-Baden die Ära eines Vereins, der in den vorangegangenen Jahrzehnten für so manchen Farbtupfer im mittelbadischen Fußball-Geschehen gesorgt hatte.

Am Samstag, 20. Mai, wird ab 19 Uhr noch einmal zurückgeblickt auf die Taten der Croatia-Kicker. Bei einem bunten Tanzabend in der Gaggenauer Jahnhalle wird mit dem kroatischen Sänger Mate Bublic’ als Stargast der 50. Geburtstag ihres Vereins gefeiert. Mit etwas Verspätung wohlgemerkt.

Jubiläumsfeier von Croatia Gaggenau mit Verspätung

Gegründet wurde der SV Nogometni (deutsch: Fußball) Klub (NK) Croatia Gaggenau im Jahr 1971. Aufgrund der Pandemie mussten die eigentlich für 2021 geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten notgedrungen verschoben werden. Diese stehen nun mit zweijähriger Verspätung auf dem Programm.

Wenn der Croatia-Vorsitzende Damir Primorac die Historie des Clubs aufleben lässt, der aktuell genau 200 Mitglieder hat, dann hebt er die Aufstiege in die Bezirksliga (1998 und 2005) sowie die Großtaten unterm Dach hervor. In der Halle reüssierte Croatia Gaggenau nicht nur im engeren Umfeld als Stadtmeister, sondern schwang sich zwischenzeitlich beim Mittelbaden-Cup sogar zur Nummer eins im Bezirk auf.

Im Jahr 1997 – zu einer Zeit, als der Hallenfußball noch Hochkonjunktur hatte – gewann Croatia das vom Badischen Tagblatt organisierte Turnier. Sensationell entschied der damalige B-Kreisligist das Finale gegen den vier Klassen höher angesiedelten Lokalrivalen VfB Gaggenau mit 3:2 nach Verlängerung für sich. Mario Radnic war dabei mit seinen Treffern maßgeblich am Höhenflug beteiligt.

Ein Jahr später wurde das Team erst im mit 1:3 verlorenen Endspiel vom FV Haueneberstein gestoppt und 2003 reichte es immerhin noch zu Platz drei. „Das waren schon tolle Momente“, sagt Primorac. Dass sich Anto Markaljevic in der Saison 1996/97 mit 43 Toren den BNN/ABB-Torjäger-Cup sicherte, ist als weiteres Highlight in die Vereins-Annalen eingegangen.

Ausländerteams im Fußballbezirk Baden-Baden Außer Croatia Gaggenau gab es in den vergangenen Jahrzehnten im Fußballbezirk Baden-Baden eine ganze Reihe von landsmannschaftlich geprägten beziehungsweise von ausländischen Mitbürgern gegründeten Vereine, die im Lauf der Zeit von der Bildfläche verschwunden sind. Jüngstes Beispiel sind die aus dem TC Fatihspor hervorgegangenen Kickers Baden-Baden, die in der laufenden Saison 2022/23 in der Kreisliga A Süd dreimal nicht angetreten sind und deswegen aus dem Wettbewerb genommen wurden. Folgende Vereine gaben mehr oder weniger lange Gastspiele im Bezirk: Azzuri Kappelrodeck (1966 bis 1968), SC Europa Rastatt (1966 bis 1968), Sloga Rotenfels (1970 bis 2006), Azzuri Rastatt (1971 bis 1977), Odysseus Altschweier (1971 bis 1975), Canadian Kickers Söllingen (1985 bis 1988), Unione Sportiva (USI) Durmersheim (1974 bis 1997), United Gaggenau (1994 bis 2003), SC Hellas Bühl (2001/02), der Italien-affine FC Achern 03 (2003 bis 2010) und Türkiyemspor Selbach (2009 bis 2019). Eine Besonderheit war das Team des 11. P.R. Rastatt. Es handelte sich um eine Mannschaft französischer Armeeangehöriger, die in der Saison 1976/77 in der C-Klasse, Staffel IV, mit 32:32 Punkten den siebten Platz belegte. Nach einer Runde war aber schon wieder Schluss. In den 1970er-Jahren trat auch kurzzeitig die Mannschaft Inter Puglia Bühl auf, die ihre einzige Saison aber nicht beendete und somit nicht in einer Tabelle verewigt ist. Seit 1964 nimmt der FC Donau Rastatt am Spielbetrieb teil, im Jahr 1979 fusionierte man mit den Niederbühler Fußballern zum SV Niederbühl/Donau. Weiterhin selbstständig ist der Oberschlesische Sportverein (OSV) Rastatt, seit 1990 im Fußball-Bezirk Baden-Baden am Ball. el

Was 1971 unter dem Gründungspräsident Josip Golubic in die Wege geleitet wurde und zunächst auch von Erfolg begleitet war, konnte auf Dauer nicht gehalten werden. „Anfangs war es so, dass der Fußball unter den hiesigen Kroaten das A und O war. Entweder du hast selbst gespielt oder du warst als Zuschauer auf dem Sportplatz dabei. Croatia war als Kulturverein in der Region der Treffpunkt für die Kroaten. Jeder hat jeden gekannt“, so Primorac.

Obwohl sich dem Verein im Verlauf der Jahre Spieler verschiedenster Nationalitäten anschlossen, ging dem Club am Ende die Luft aus. „Uns hat einfach der Nachwuchs gefehlt. Aber auch die entsprechende Infrastruktur war nicht vorhanden, um konkurrenzfähig zu sein“, sagt Primorac. Zudem gab es 2005 in der Vorstandschaft Unstimmigkeiten über die sportliche Ausrichtung, was der Entwicklung nicht förderlich war.

Wir sind stolz darauf, dass wir ein fester Bestandteil der badischen Fußball-Familie sind. Damir Primorac, Croatia-Vorsitzender

Am Ende der Saison 2014/15, die Croatia in der B4 mit 33 Punkten immerhin noch als Sechster beendete, war dann Schluss. Freilich nicht ganz: Wenn die Ü40 von Croatia Gaggenau am 1. Juli um 17 Uhr in Kartung gegen den SV Sinzheim das Endspiel im AH-Bezirkspokalwettbewerb bestreitet, wird dabei auch an ein Kapitel regionaler Fußball-Geschichte erinnert. Croatia-Chef Primorac sieht es positiv: „Wir sind stolz darauf, dass wir auch nach all den Jahren noch immer eine Rolle im Leben unserer Mitglieder spielen und ein fester Bestandteil der badischen Fußball-Familie sind.“