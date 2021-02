Ich habe mich sehr lange und intensiv mit dem Thema beschäftigt und bin überzeugt davon, dass es der richtige Weg ist. Wir haben eine Lösung gefunden, wie wir das Unternehmen neu aufstellen können. Wir tun dies mit Rückenwind, und zwar in einer Phase, in der wir sehr gute Auftragsbestände haben. Wir tun es nicht, um etwas verkaufen zu wollen; die Ängste unserer Mitarbeiter, dass die Firma auf dem Kapitalmarkt geschluckt wird, sind unbegründet. Und man muss sehen: Wir bleiben ein Gemeinschaftsbetrieb, Benzler bleibt Benzler. Es wird Vereinbarungen zwischen den Gesellschaften zum Jahreswagengeschäft ebenso geben wie über einen möglichen Personaltausch, falls dieser notwendig werden sollte. Und: Es wird keinen Ergebnisabführungsvertrag geben; das in der Truck AG verdiente Geld bleibt auch hier und wird nicht an die Mutter abgegeben.