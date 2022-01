Daimler Truck: Betriebsräte fordern mehr Eigenfertigung

Kaum gewählt, richtet der neue Gesamtbetriebsrat von Daimler Truck den Blick darauf, Beschäftigung und Produktion im Südwesten und in der Pfalz zu sichern.

Die Betriebsräte wollen bei CO 2 -freien Antriebstechnologien einen ähnlich hohen Eigenfertigungsanteil durchsetzen wie beim Verbrennungsmotor. „Damit sollen nicht nur hochwertige Arbeitsplätze in Deutschland, sondern auch die Lieferfähigkeit bei Schlüsselkomponenten langfristig gesichert werden“, hieß es am Mittwoch in einer Presseveröffentlichung.

Gaggenauer Michael Brecht ist an der Spitze des n euen Gesamtbetriebsrats

Die Wahl eines neuen Gesamtbetriebsrates war durch die Abspaltung der Lkw-Sparte von Daimler nötig geworden. An der Spitze des Gremiums finden sich alte Bekannte wieder: Michael Brecht aus Gaggenau wurde wie schon zuvor im großen Verbund als Gesamtbetriebsratsvorsitzender, Thomas Zwick aus Wörth als sein Stellvertreter gewählt.

Brecht erklärte, der Gesamtbetriebsrat von Daimler Truck wolle den Wandel in Richtung emissionsfreie Antriebe bei Lkw und Bussen aktiv und konstruktiv mitgestalten. „Oberstes Ziel ist es dabei, die Beschäftigung in den Werken, Standorten und Niederlassungen insgesamt möglichst hoch und langfristig stabil zu halten“, so Brecht. „Deshalb fordern wir, dass Daimler Truck die Schlüsselkomponenten für CO 2 -freie Antriebe und den gesamten Antriebsstrang selbst entwickelt und in den eigenen Werken auch produziert.“

Daimler Truck verweist auf vereinbarte Eckpunkte

Die Unternehmensseite verwies darauf, dass mit dem Betriebsrat bereits im vergangenen Sommer Eckpunkte für Zukunftsbilder der Werke Gaggenau, Kassel, Mannheim und Wörth vereinbart wurden.

„Die Eckpunkte sehen vor, dass Daimler Truck substantiell in die Standorte investiert und damit ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Deutschland abgibt“, sagte eine Unternehmenssprecherin. Wichtige Umfänge wie die Produktion elektrisch angetriebener Achssysteme, E-Motoren und Inverter sowie die Montage von Brennstoffzellen-Systemen würden künftig in den Aggregate-Werken integriert sein.