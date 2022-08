Der Standort an der Ecke Schillerstraße/August-Schneider-Straße, direkt am Bahnübergang, hat eine lange gastronomische Tradition. Dort hatte sich vor der Dost-Ära über Jahre hinweg die Gaststätte Pfeffermühle befunden. In die Achtzigerjahre zurück reicht die Zeit der damaligen Gaststätte „Mein lieber Schwan“ mit Pächter Arno Braunagel.

Und alte Gaggenauer werden sich noch an den „Michelbacher Bahnhof“ erinnern, wo die Rentner am Stammtisch beim „gestauchten“ Exportbier zusammensaßen.