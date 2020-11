Wandern in der heimischen Natur gehört seit Corona zu den beliebtesten Freizeitgestaltungen der Deutschen. Insbesondere an Tagen mit viel Sonnenschein sind Waldparkplätze rappelvoll und werden Gemeinden mit Blechlawinen überrollt, wie in diesem Jahr schon in Bermersbach geschehen. Neben den Premiumwanderwegen wie beispielsweise die Murgleiter, die man in fünf Tagen mit Start am Unimog-Museum und dem Ziel am Schliffkopf bewandern kann, gibt es im Murgtal zahlreiche kleiner Touren.

Im BNN-Gespräch ging Rainer Schulz, Forstwirt und Schwarzwaldguide, Naturfotograf und Liedermacher, auf einige interessante Touren in Gaggenau sowie im mittleren Murgtal ein, die insbesondere auch für Familien mit Kindern interessant sind.