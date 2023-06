Geschichte erlebt

Gaggenauerin erinnert sich an Volksaufstand in der DDR: „Für einen Moment konnte man die Freiheit sehen“

Als 15-Jährige hat Jutta Schreiner am 17. Juni 1953 den Volksaufstand in der DDR miterlebt. Sie berichtet lebhaft von einem Kapitel blutiger deutscher Geschichte. Heute lebt die 85-Jährige in Gaggenau.