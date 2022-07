Grabungen für Vermessungsarbeiten hatten Folgen: Ein Kabelschaden hatte die Stromversorgung in Teilen Gaggenaus lahmgelegt. Auf der Deponie waren die Folgen auch am Donnerstag zu spüren

Nach dem Stromausfall am Mittwoch soll die Mülldeponie in Oberweier ab Freitag wieder regulär ihren Betrieb aufnehmen können. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass ab Freitag wieder Anlieferungen ohne Einschränkungen möglich sind“, bestätigte das Landratsamt am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wie berichtet, war bei Arbeiten an der Zufahrtstraße zur Deponie ein Stromkabel beschädigt worden. Anders als ursprünglich vermeldet, kam es jedoch nicht durch Bauarbeiten mit einem Bagger zu dem Schadensfall.

Das Malheur passierte bei Vermessungsarbeiten für das Liegenschaftskataster durch das Amt für Flurneuordnung, Geoinformation und Vermessung. „Bei dieser Art der Vermessungsarbeiten ist es erforderlich, Vermessungspunkte freizulegen und vermessungstechnisch neu aufzunehmen“, erläutert das Landratsamt.

Es sind deshalb in der Regel Grabungen im Umkreis von 30 bis 60 Zentimeter um die vermutete Lage der Vermessungspunkte notwendig: „Die Markierungen befinden sich in der Regel in einer Tiefe von 40 bis 60 Zentimeter. Im Zuge dieser Grabarbeiten wurde mit einem Eisen ein Stromkabel beschädigt.“ Es wurde niemand bei dem Vorfall verletzt.

Deponie ab Mittwochmittag ohne Strom

Durch Funkenschlag kam es zu einem kleineren Flächenbrand. Dieser konnte mit Handlöschern erstickt werden. Der Kabelschaden führte am Mittwochmittag zu einem Stromausfall in Oberweier, Winkel und Bad Rotenfels. Ab etwa 13.30 Uhr waren die meisten Haushalte laut Stadtwerke wieder mit Strom versorgt – die Deponie-Anlagen aber nicht.

Weder die Waage noch das Abrechnungssystem funktionierten hinterher. Deshalb bat der Abfallwirtschaftsbetrieb dringend darum, auf die Anlieferung von Abfällen zu verzichten und nur in dringenden Notfällen Abfälle anzuliefern.