Der Konflikt zwischen der Bürgerinitiative Gaggenau-Oberweier und dem Landratsamt Rastatt geht weiter, der Ton legt an Schärfe zu.

In einem am Montag verbreiteten „Offenen Brief Nummer eins“, gerichtet an den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises, spricht die Initiative von „irreführenden und teilweise sogar nachweislich falschen Aussagen“, die der AWB auf die Fragen der Initiative zum Thema Sickerwasser gemacht habe. Die Glaubwürdigkeit des AWB wird in Frage gestellt.

Die Bürgerinitiative (BI) zitiert auf mehreren Seiten aus dem Schreiben, mit dem der AWB auf die zuvor eingereichten Fragen geantwortet hat und stellt ihre Erwiderung gegenüber. Der Offene Brief ist laut Pressemitteilung auch an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Umweltminister Franz Untersteller gegangen.