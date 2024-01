Zum ersten Mal als Oberbürgermeister wandte sich Michael Pfeiffer am Sonntagvormittag bei einem Neujahrsempfang in Michelbach an die Bürger. Er richtete den Blick auf das Dorffest, das 2024 wieder ausgerichtet werden soll. Der OB appellierte aber auch an den Gemeinschaftssinn der Michelbacher.

Die Singgruppe der Naturfreunde Michelbach sorgte für eine gelungene musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs in der Wiesentalhalle. Viel Beifall gab es für die mit Bedacht getroffene Auswahl der Lieder.

Als Vertreterin der Michelbacher Vereine begrüßte Cornelia Abendschön die Gäste und sprach dem Pfarrgemeinderat ein Dankeschön für die Bewirtung aus. Undenkbar sei es vor einem Jahr gewesen, was mittlerweile in Michelbach geschehen sei, erinnerte sie in ihrer Rede. Doch zeige der Rückblick auf 2023 erneut eindrucksvoll, wie das öffentliche Leben in Michelbach insbesondere dank der Vereine bereichert werde.

Neben einem breiten Angebot und viel Engagement gelte es auch besondere sportliche Leistungen zu würdigen. Sie hob Jörg Eisele hervor als deutscher Skatmeister und Jan Stenger (Vizeweltmeister im Bogenschießen). Ein großes Lob und Dankeschön sprach sie auch der Freiwilligen Feuerwehr aus für deren Einsatzbereitschaft und Einsätze.

Michelbacher Dorffest im Blick

Abendschön richtete den Blick auf das Dorffest. Die Vereinsgemeinschaft sei sich einig, dass auch 2024 dieses Großereignis geben werde. Helfer und Unterstützung seien dabei willkommen.

„Jeder Tag ist ein Geschenk, das man genießen soll“, sang die Singgruppe im Anschluss, „Jeder Tag ist ein Geschenk, für das man danken soll.“ Ortschaftsrat Michael Lust übernahm im Anschluss die Ehrung der rund 30 Paten für eine Reihe von Grünflächen. Ganz bewusst wolle man diese Ehrung nicht wie bislang still in der Adventszeit aussprechen, sondern das große Engagement der Bürger beim Neujahrsempfang ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. „Wir hoffen, auch zukünftig auf euch zählen zu können“, sagte er abschließend.

Es geht darum, den Ort gemeinsam voranzubringen. Michael Pfeiffer

Oberbürgermeister von Gaggenau

Oberbürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) übermittelte zu Beginn seiner Rede die Grüße seines Stellvertreters, Bürgermeister Andreas Paul (CDU). Dieser könne wegen eines familiären Notfalls nicht am Empfang teilnehmen. Nach dem Rücktritt von Ortsvorsteher Ralf Jungfermann (CDU) und der Mehrheit des Ortschaftsrats sind die Michelbacher Angelegenheiten derzeit „Chefsache“ von OB Pfeiffer und Andreas Paul.

Er habe Michelbach in den vergangenen Jahren als engagiertes Dorf kennen- und schätzengelernt, sagte Pfeiffer. Umso mehr habe ihn die Nachricht geschockt, als Anfang November die Mehrheit der Michelbacher Ortschaftsräte ihren Rücktritt angekündigt habe. Doch sei die Entwicklung in Michelbach durchaus symptomatisch für die heutige Zeit im Allgemeinen und den Umgang in der Gesellschaft miteinander. Sachliches Argumentieren und auch Streiten würden allzu oft in persönliches Angreifen übergehen.

Auf dem Weg zu einem guten Miteinander in Gaggenau-Michelbach

Aber, betonte der OB, so könne es nicht weitergehen, weder auf den großen politischen Bühnen, noch im kleinen dörflichen Geschehen. Jeder in Michelbach müsse sich bewusst machen, dass man nur gemeinsam den Ort voranbringen könne.

In vielen Gesprächen der vergangenen Wochen habe er in Michelbach diese Bereitschaft auch erlebt. Deshalb sehe er Michelbach auf einem guten Weg zum Miteinander. Er sei ebenfalls optimistisch, dass sich Kandidaten finden, die im Juni bei den Wahlen zum nächsten Ortschaftsrat kandidieren wollten. Nur kurz streifte Pfeiffer den eigentlichen Anlass für die Verwerfungen, den Streit um eine neue Gestaltungssatzung für den Ortskern: Es gehe letztlich nicht um eine Satzung, appellierte er an die Bürger: „Es geht darum, den Ort gemeinsam voranzubringen.“

Er freue sich deshalb nicht nur auf das Dorffest, sondern auf viele Veranstaltungen in Michelbach. „Dass der Ort lebt, das merkt man an jeder Ecke.“ Passend dazu war das weitere Lied der Naturfreunde „Menschen, bewahrt euch den Frieden“, ehe die Sternsinger zum Abschluss ihrer diesjährigen Sammelaktion sich und ihre Ziele den Zuhörern vorstellen.