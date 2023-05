Drei Jahre Pause

Der Ottenauer inTaktChor bereitet sich auf seine Legenden-Konzerte Mitte Mai vor

In der Merkurhalle in Gaggeau-Ottenau wird bald wieder bei den Legenden-Konzerten des inTaktChor, einem der größten gemischten Chöre der Region, kräftig gesungen. Was die Besucher erwartet.