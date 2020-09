Desinfektionsschutz im Handumdrehen

Buchstäblich im Handumdrehen keimfrei: Mit dem Armband „Watch out!“ des Gaggenauer Unternehmens ces cnc engineeringsolutions funktioniert das smart, schnell und ziemlich einfach. „Die ,WATCH OUT!’ entstand als logische Antwort auf die Herausforderungen dieser Zeit“, sagen die Unternehmer aus der Region. Das Prinzip der Erfindung ist einfach und dabei clever.

Externer Inhalt von Youtube

Schutz auch für die Mitmenschen

Das im praktischen Smartwatch-Format gehaltene Gesundheitsaccessoire enthält einen kompakten Behälter mit Desinfektionsmittel. Mit einem Druck auf den Zerstäuber lässt sich das Mittel gegen Keime und Bakterien auftragen – auf Flächen von Möbeln oder Türgriffe oder natürlich auch auf die eigene Handfläche, zum eigenen Schutz, aber auch natürlich zum Schutz der Mitmenschen.

Getragen wird „WATCH OUT!“ wie eine klassische Armbanduhr. Dabei muss man auch keine Abzüge machen, was die Optik anbelangt. Das Armband gibt es in insgesamt neun Farben und in unterschiedlichen Designs. Der kleine Behälter mit Desinfektionsschutz ist einfach zu entnehmen und kinderleicht nachzufüllen.

Externer Inhalt von Youtube

Markenbotschafterin Natalie Lumpp: Positives Gefühl und Sicherheit

Überzeugt von dem Konzept zeigt sich auch Natalie Lumpp, die führende Weinexpertin des Landes. Sie kommt aus Baden-Baden und die Nähe zu Gaggenau ist nicht nur geografisch festzumachen, sie ist auch verbunden mit der Innovationskraft der Unternehmer bei ces. „Ich bin jeden Tag auf Reisen und viel in der Welt unterwegs, schüttle viele Hände und treffe viele Menschen“, erläutert die Sommelière. Oft entdecke Sie dabei gute Ideen – rund um die Welt habe sie schon die bemerkenswerte Begeisterung von Tüftlern und Erfindern erfahren. Von „WATCH OUT!“ ist Natalie Lumpp begeistert: „Sie ist mein ständiger Begleiter und gibt mit jederzeit ein positives Gefühl und Sicherheit“.

Aus der Kreativwerkstatt in den Store

Das Unternehmen ces hat sich als Experte für den Bau von Sondermaschinen und Prototypen zur Erschließung und zum Aufbau eines weiteren Geschäftsfeldes entschlossen. Die Gaggenauer bieten unter ihrer neuentwickelten Marke ces store nützliche und kreative Produkte aus der Idenwerkstatt an. Und „WATCH OUT!“ ist die erste Idee, die umgesetzt wurde und im Store verfügbar ist.