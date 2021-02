Es ist die richtige Entscheidung, das Igelbachbad in Gernsbach 2021 zu öffnen. Das größte Bad der Stadt hat in der Pandemie eine enorme Bedeutung. Ein Kommentar von unserem Redaktionsmitglied Adrian Mahler.

Im Sommer werden aller Voraussicht nach wegen Corona wieder viele Menschen nicht in Urlaub fahren. Spätestens bei 35 Grad im Schatten wollen sich viele im Wasser abkühlen. Unter solchen Bedingungen hätte es sicherlich großen Unmut in der Bevölkerung hervorgerufen, wenn das Igelbachbad nicht öffnen würde. Zumal die Bäder für die Gernsbacher bekanntlich sehr wichtig sind - man erinnere sich nur an ihren Einsatz für den Erhalt des Lautenbach-Bads.

Durch die Schließung des Igelbachbads wäre auch ein Engpass entstanden. Die Becken in den vier Ortsteil-Bädern sind deutlich kleiner als die im Igelbachbad. Sie können das Kernstadt-Bad nicht ersetzen. Gerade für Familien mit Kindern ist das Igelbachbad alternativlos.

Nur dort gibt es zwei Rutschen und einen großen Kinderplansch-Bereich. Um die Attraktivität des Kinderbereichs zu erhalten, ist die Sanierung des Planschbeckens sehr wichtig.