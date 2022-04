Gastro-Vergleich im Murgtal

Die Gastronomie in Gaggenau hat Potenzial – es muss nur ausgeschöpft werden

Während sich in der Gernsbacher Innenstadt immer mehr Restaurants niederlassen, herrscht in Gaggenau trotz interessanter Standorte überwiegend tote Hose. Nun liegt es an den Verantwortlichen, dieses Potenzial auszuschöpfen.