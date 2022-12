Kochen soll einfacher werden - deshalb gestaltet die Lebenshilfe ein Kochbuch in leichter Sprache. Unterstützer für das Projekt sind schnell gefunden.

Inklusion am Herd

Essen bringt die Menschen zusammen. Kochbücher gibt es wahrscheinlich so viele wie Rezepte. „Komm, wir kochen was!“, ein bebildertes Kochbuch in leichter Sprache, ist allerdings etwas Besonderes.

Es soll auch für Menschen mit kognitiven Einschränkungen leicht zugänglich sein und damit ihren Alltag erleichtern. Gestartet ist das Projekt der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal mit einer Frage an die Menschen in ihren verschiedenen Einrichtungen: „Was esst ihr gerne?“

Von der Vielzahl der Rückmeldungen war Ute Stoll beeindruckt. Die Inklusionsbeauftragte der Lebenshilfe betreut auch das Büro für Leichte Sprache.

Gaggenauer Bürgermeister kocht Gulasch mit Semmelknödel

Gefüllte Paprika, Kartoffeln mit Krautwickel und viele weitere Lieblingsgerichte kamen zusammen. Daraufhin fragte die Lebenshilfe bei Bürgermeistern, Landräten und Regierungspräsidenten der Region an, ob sie bereit wären, ein Lieblingsgericht mit einem der Bewohner zu kochen.

Michael Pfeiffer war direkt interessiert, erzählt er. Der Gaggenauer Bürgermeister kochte gemeinsam mit Andrea Grope. Mit Schürze und Haube ging es hinter den Herd. Gropes Lieblingsgericht, Gulasch mit Semmelknödel, bereiteten die beiden zu.

Niklas Bandleon freute sich über die Gelegenheit, „einfach mal frei raus zu reden.“ Er hat einen ganzen Abend mit Rastatts Bürgermeister Arne Pfirrmann Kräuterpfannkuchen mit Blumenkohl gekocht, erzählt er.

Da war Leben in der Bude. Von überall war Lachen zu hören. Axel Grässle, Inhaber Küchenstudio Grässle

15 Koch-Duos fanden sich im Oktober im Küchenstudio Grässle in Iffezheim zusammen. Axel Grässle stellte ihnen modernste Küchen zur Verfügung. „Da war Leben in der Bude. Von überall war Lachen zu hören“, beschreibt er die Atmosphäre in seinem Küchenstudio.

Die Stimmung fingen drei Fotografen vom Fotoclub Rastatt ein. Dieter Lehmann, Kurt Schmahl und Waldemar Jalowy begleiteten die Kochsession mit ihren Kameras. Sie hätten sich wohlgefühlt und viel gelernt, lautet ihr Resümee. Trotz „schwieriger Lichtverhältnisse“, erhalten sie am Ende ein sehr großes Lob für ihre Arbeit.

Die im Kochbuch abgedruckten Fotos fangen nicht nur den Spaß beim Kochen ein, sondern dienen auch dem Verständnis. Bilder der einzelnen Kochschritte und Zutaten erleichtern das Nachkochen.

Daneben stehen kurze, einfache Sätze. Außerdem kommt der „Medio∙punkt“ zum Einsatz. Er trennt lange und schwierige Wörter. Ein angehängtes Wörterbuch erläutert zudem schwierige Begriffe wie Currypaste und Cashewkerne und zeigt, wie man sie ausspricht.

Gemeinsam essen und an einen Tisch zusammenkommen, gehört für Rupert Felder zu den Grundlagen einer Gemeinschaft. Der Vorsitzende der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal freut sich über eine „gute Resonanz“. Die bereits vorbestellten Exemplare werden in der kommenden Woche ausgeliefert, informiert er. Das Kochbuch der besonderen Art sei ein „ideales Weihnachtsgeschenk“.