Die Stadt Gaggenau bietet ab Mittwoch Corona-Schnelltests für ihre Bürger an. Eine Anmeldung ist nur über das Internet möglich. Wer hierzu keine Möglichkeit hat, kann Unterstützung vom Seniorenrat erhalten.

Die Ehrenamtlichen des Seniorenrats Gaggenau werden, wo Bedarf besteht, bei der Terminvermittlung für die Schnelltests in Gaggenau helfen. Dies sicherten in der Gemeinderatssitzung am Montagabend Oberbürgermeister Christof Florus und Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel zu.

Zuvor hatte Bettina Agostini (FDP) auf die Menschen aufmerksam gemacht, die keine Möglichkeit hätten, sich über das Internet anzumelden. Weitere Informationen über die Hilfestellung durch den Seniorenrat sollen laut OB noch bekanntgegeben werden.

Florus sagte, die Stadt habe sich wie andere Kommunen auch für das digitale System entschieden. Eine telefonische Anmeldung sei nicht praktikabel.

Die Stadt Gaggenau bietet zusammen mit der Vital-Apotheke ab Mittwoch, 10. März, Schnelltests an; dabei können wie berichtet Gaggenauer Bürger einmal in der Woche kostenfrei einen Corona-Schnelltest machen.

Testzentrum im Gesundheitszentrum am Hildaplatz

Das Testzentrum wird zunächst im Gesundheitszentrum am Hildaplatz (am Bahnhof) eingerichtet, voraussichtlich ab der kommenden Woche dann in der Jahnhalle. Eine Anmeldung für die Schnelltests ist ab Dienstag, 9. März, möglich.

Der Corona-Stab im Rathaus hat zwischenzeitlich auch darüber nachgedacht, vorsorglich die Sitz- und Parkbänke in der Innenstadt demontieren zu lassen, um zu enge Kontakte zu vermeiden.

Schließlich habe man sich aber doch dagegen entschieden, „weil wir auf die Vernunft der Menschen setzen“, so Ordnungsamtsleiter Spannagel.

Als weniger vernünftig, darüber waren sich der Ordnungsamtsleiter und CDU-Stadtrat Rudi Drützler als nachfragender Gemeinderat einig, gilt die aktuelle Landesverordnung beim Thema Kindersport im Freien: Der ist zwar in begrenzter Zahl wieder erlaubt, die Kinder dürfen aber laut Verordnung nicht die Sanitäranlagen benutzen. Die Stadt will hier über den Städte- und Gemeindetag eine Korrektur bewirken.

Spannagel sprach in seinem Corona-Sachstandsbericht auch den aktuellen Inzidenzwert von Gaggenau an: Der liege bei 43,3 und damit unter dem Sieben-Tage-Wert des Landkreises von 87,3. Dieser Wert ist in den letzten zehn Tagen spürbar angestiegen, auch Gaggenau bewegt sich innerhalb dieses Trends.