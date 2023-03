Diebe brechen zwei Gartenhütten in Gaggenau auf

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in zwei Gartenhütten in Bad Rotenfels eingebrochen. Aus einem Gartenhaus stahlen sie ein Elektrogerät.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag und Montagabend in der Untergasse in Gaggenau-Bad-Rotenfels zwei Gartenhütten mit Werkzeug aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Einbrecher in einer Hütte ein elektronisches Gerät entwendet und einen Schaden von 1.000 Euro verursacht. Im anderen Gartenhaus gebe es keinen Diebstahlschaden und lediglich ein beschädigtes Fenster.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau nehmen telefonisch Hinweise entgegen.