Diebstahl: Tretroller vor Schule in Gaggenau entwendet

Zwei unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr zwei Tretroller an einer Schule in der Mühlstraße in Bad Rotenfels geklaut. Wie die Polizei mitteilte, standen die Tretroller unverschlossen vor der Schule.

Beide Täter fuhren Richtung Stadtbahnhaltestelle Weinbrennerstraße und hinterließen die Roller an einer Werbetafel, bevor sie um 11.06 Uhr in die S8 in Richtung Gernsbach einstiegen.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer die einen schwarzen Mundschutz getragen haben sollen. Einer der beiden soll eine weiße Jogginghose und einen weißen Kapuzenpullover angehabt haben.

Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.