Die letzte Baustelle, die im Jahre 2022 in Oberweier angegangen wurde, war die Umgestaltung des Dorfplatzes. Nach Aussage von Ortsvorsteher Michael Barth (CDU) wurde die Maßnahme sehnlichst erwartet.

Vor der jetzigen Umgestaltung, so der Ortsvorsteher, war der Bereich nur noch ein „Anwohnerparkplatz“. Dies war jedoch nicht Sinn und Zweck, sagte Barth beim gemeinsamen Neujahrsempfang der kirchlichen und politischen Gemeinde. „Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass es Stimmen im Ort gibt, die die Neugestaltung kritisch sehen.“

Erste Überlegungen zur Umgestaltung des Platzes zwischen der katholischen Kirche und dem Gemeindehaus wurden bereits im Jahr 2017 geäußert. In der Folgezeit beschäftigte sich das Gremium in mehreren Sitzungen mit der Thematik. Bis die ersten Planungen auf dem Tisch lagen, vergingen jedoch noch einige Jahre.

Ende des Jahres 2020 wurden dann durch die Stadtverwaltung in nichtöffentlicher Sitzung die ersten Entwürfe für den rund 40 mal 40 Meter großen Dorfplatz vorgestellt. Anfang 2021 bekam auch die Öffentlichkeit die Planungsergebnisse während einer Ortschaftsratssitzung präsentiert.

Auf dem Platz, der mit einer wassergebundenen Decke versehen war, befanden sich vor dessen jetziger Umgestaltung einige Bäume. Zusammenkünfte von Bürgern, fanden in den vergangenen Jahren so gut wie keine statt, vielmehr war der Bereich mit Autos öfters zugeparkt. Dies soll sich jedoch nach Aussage von Michael Barth jetzt ändern. „Wir, der Ortschaftsrat, möchten dem Dorfplatz nichts anderes als wieder Leben einhauchen“, sagt Barth.

„Dies bedeutet nicht, dass hier ständig etwas los sein soll, nein, hier soll man sich treffen können, miteinander reden.“ Deshalb auch der Versuch mit der Boulebahn, sagt Barth. Boule ist ein geselliges Spiel, verursacht wenig Krach und störe somit auch die angrenzenden Anwohner nicht.

„Hoffentlich wird die Boulebahn, die aus der Mitte des Ortschaftsrates vorgeschlagen wurde, auch benutzt, wir würden uns freuen“, sagt Barth. „Geben sie „Unserem Dorfplatz“ eine Chance“.

Mit den Umgestaltungsarbeiten des Dorfplatzes wurde im November vergangenen Jahres begonnen. Bis auf kleinere Maßnahmen, sind die Arbeiten zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen. Die Umgestaltung des Platzes kostete nach Aussage von Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) rund 80.000 Euro.

Auf dem neuen Platz werden noch drei Bäume gepflanzt. Ursprünglich sprach sich der Ortschaftsrat für Kastanien aus. Von diesem Vorschlag rückte man jedoch ab, da der Laubanfall im Herbst recht umfangreich gewesen wäre, sagt Ortsvorsteher Barth.

