Zeugen gesucht

Dreiste Täter in Gaggenau

Bereits am vergangenen Montag, 13. Juni im Zeitraum zwischen 13.45 und 14.30 Uhr, erwarb sich eine unbekannte Täterschaft, mit zuvor gestohlenen EC-Karten, Zigaretten an unterschiedlichen Zigarettenautomaten in Gaggenau.