Dritter Hofladen Querfeldein öffnet auf dem Amalienberg in Gaggenau

Nach eineinhalb Jahren wird die Idee nun Wirklichkeit: Auf dem Amalienberg in Gaggenau haben die Familien Fraß und Metzinger einen Hofladen mit regionalen Produkten eröffnet. In Otterweiser und Lichtenaugab es bereits zuvor Läden.

Walter Seiser aus Gaggenau-Michelbach war der erste Kunde an diesem Morgen im neueröffneten Hofladen „Querfeldein“ auf dem Hofgut Amalienberg. Er findet es richtig gut, dass er nicht mehr so weit für Fleisch und Wurst aus artgerechter Tierhaltung fahren muss. „Beim Hofladen „Querfeldein“ kaufe ich schon lange ein und bin deshalb immer nach Ottersweier gefahren“, freute sich Seiser über den nun kürzeren Weg.

„Wir hatten in Ottersweier und Lichtenau viele Kunden aus dem Murgtal“, erzählte Roland Fraß von den Eigentümer-Familien Fraß und Metzinger. Als in den vergangenen vier Wochen so allmählich die Neueröffnung auf dem Amalienberg publik wurde, ist ihnen das aufgefallen. „Die Murgtäler freuten sich, dass sie nicht mehr so weit fahren müssen“.

Bereits vor eineinhalb Jahren wurde die Idee zu diesem dritten Hofladen geboren. „Wir erhielten von der Familie Scherer, den Eigentümern des Amalienbergs, die Anfrage, ob wir uns nicht vorstellen könnten, ins Murgtal zu erweitern“. Über diese Idee haben die beiden Familien gründlich nachgedacht, berichtete Roland Fraß, denn dafür musste auch die Produktion erweitert werden.