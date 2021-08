Ein Drogenentzug ist sowieso keine einfache Sache. Und Corona hat ihn nicht leichter gemacht. Ein Besuch in der Entzugsklinik in Gaggenau-Freiolsheim.

Die Tür ist wieder einladend geöffnet, aus dem Inneren sind Stimmen und das Klackern eines Tischtennisballs zu hören und so, wie Besucher durch die offene Tür hineingehen können, dürfen auch die Bewohner durch sie hinaus.

In der Rehaklinik in Freiolsheim ist nach Monaten des Ausnahmezustands wieder so etwas wie Normalität angekommen. „Die Auswirkungen der Pandemie waren absolut gigantisch“, sagt Wolfgang Indlekofer.

Als therapeutischer Leiter der Drogenentzugsklinik hat er das Virus und seine Folgen in vielen Facetten kennengelernt. Genauso wie seine Patienten.