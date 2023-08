Über Esel gibt es viele Vorurteile. Doch Claudia und Rolf Scharer führen in Gaggenau-Winkel vor, dass diese Tiere einige Talente haben – und auf Menschen sogar eine beruhigende Wirkung.

Eine besondere Freizeit-Leidenschaft hat ein Ehepaar in Gaggenau-Winkel: Esel. Vor zwölf Jahren haben sie zwei damals schon befreundete Tiere über den Verein „Esel in Not“ gefunden und ihnen eine neue Heimat gegeben.

Seitdem leben Karim und Baldur, wie die beiden „Jungs“ heißen, bei Claudia und Rolf Scharer in Offenstallhaltung. Das heißt, die Tiere können zu jeder Zeit den Stall verlassen, denn den beiden Besitzern ist die artgerechte Haltung wichtig.

Man sollte Esel nicht einfach auf eine Wiese stellen

Man solle Esel nicht einfach auf eine Wiese stellen, weiß Claudia Scharer. Die aus steinigen, trockenen Gebieten Afrikas stammende Tierart mag keinen Regen und ist es gewohnt, kleine Portionen über den Tag verteilt zu fressen.

„Die Bodenbeläge bei uns sind wie in der Wüste: Wir haben Sand und Schotter. Die Esel werden sechsmal am Tag von einer Futterabwurfmaschine gefüttert, außerdem ist eine große Außenüberdachung vorhanden“, zählt sie auf.

Esel seien außerdem sehr schlaue Tiere. „Sie brauchen gezielte Beschäftigung, zum Beispiel Spaziergänge. Wir üben mit den Eseln auch Zirkuslektionen, da müssen sie mitdenken und sich Dinge merken“, erzählt Scharer. Die Kunsttücke zeigen die Esel gerne auch Besuchern, die zum Beispiel für eine kleine Eselwanderung vorbeikommen.

Gras ist für sie wie Gummibärchen. Claudia Scharer

Eselhalterin

So eine Führung wurde auch beim Gaggenauer Ferienspaß angeboten: Mit acht Kinder steht Claudia Scharer an einem Mittwoch auf ihrem Gelände und erklärt ihren aufmerksamen Zuhörern, wie man zu zweit einen Esel führen kann.

Gleich darauf geht es gemächlich durch den Winkler Wald, wenn die Kinder nicht gerade Karim und Baldur davon abhalten müssen, das Gras am Wegesrand abzuknabbern. „Gras ist für sie wie Gummibärchen“, erklärt die Besitzerin, „auf die Dauer macht es sie dick und krank“. Normalerweise fressen sie Heu und Stroh.

Esel und Mensch begegnen sich auf Augenhöhe

Die Kinder nehmen ihre Aufgabe ernst und sind merklich ruhig – „Entschleunigung“, nennt Claudia Scharer das. „Esel sind empathische Tiere, Menschen fühlen sich wohl bei ihnen.“ Die Esel kennen außerdem keine Rangordnung wie etwa Pferde. Menschen seien eher wie Freunde für sie, weshalb man ihnen nicht auf die gleiche Art Befehle geben könne.

Deshalb wirken sie auf manche störrisch. Die Esel hätten durch gegenseitiges aufeinander Achtgeben allerdings gelernt, Claudia Scharer und ihren Besuchern zu vertrauen, so dass die Kinder am Ende sogar problemlos die Hufe der Tiere säubern können.

Für viele ist es das erste Mal, dass sie so nah an einen Esel herankonnten. Anders bei der neunjährigen Jule: Ihr hat ein Kindergeburtstag mit den Eseln so gut gefallen, dass sie sie wiedersehen wollte.

Denn die Esel kann man auch bei einem individuellen Eselerlebnis kennenlernen, wie einem Spaziergang oder einer Begegnung am Stall. Aber: Für Claudia Scharer sind die Esel nicht da, um Geld zu verdienen, sondern sie sind ein Kindheitstraum und Herzensprojekt. Und dabei gilt: „Wir wollen, dass auch die Esel Spaß haben.“

Für Fragen zur artgerechten Eselhaltung und Treffen mit den Eseln kann man das Ehepaar unter esel@scharer24.de kontaktieren.