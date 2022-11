Mit einem Benefizkonzert zu Gunsten krebskranker Kinder geht das Spenden sammeln von Irene und Richard Merkel weiter. Das Gaggenauer Ensemble Cantus Amici unterstützt das Rentnerpaar aus Oberweier in ihrer Sache.

Als Rundfunk-Journalistin hat Irene Merkel viel erlebt. Über die ARD Themenwoche zum Thema Krebs lernte sie die Cooperative Weichteilsarkom Studiengruppe (CWS) kennen, welche am Stuttgarter Olgahospital forscht.

Sie habe beide Seiten kennengelernt: Kinder, die überlebten und Fälle, in denen das nicht der Fall war. „Das lässt mich bis heute nicht mehr los“, sagt die 68-Jährige. „Wir spenden schon seit 20 Jahren“, fügt ihr Mann hinzu.

Wir sind eigentlich gar keine Camper. Richard Merkel, Spendensammler

Im Frühjahr kommen die beiden erneut ins Gespräch mit der Forschungsgruppe, erzählt Irene Merkel. „Die Spenden brechen ein“, ist die Erkenntnis daraus.

Grund dafür seien zahlreiche Krisen, wie die Flutkatastrophe im Ahrtal. Kurz darauf mietet sich das Ehepaar aus Oberweier ein Wohnmobil. „Wir sind eigentlich gar keine Camper“, sagt Richard Merkel und lacht.

Welche Idee hinter der Aktion in Gaggenau steckt

Darum geht es: so nah wie möglich an der deutschen Außengrenze entlangfahren und dabei jeden Tag eine Geschichte über Menschen, denen sie begegnen, aufschreiben und in ihrem Blog veröffentlichen.

Dafür wird um eine Spende von den jeweiligen Protagonisten gebeten. Nach zehn Wochen, 100 Geschichten und 5.500 Kilometer ist ihre Reise beendet. „Es war eine unglaubliche Bereicherung“, resümiert Irene Merkel.

Mit Beginn ihrer Reise bekommt das Spendenkonto der CWS einen Zusatz: Merkels Grenzerfahrungen. Wie viel seither zusammengekommen ist, wissen die beiden nicht. „Wir haben keine Einsicht in das Konto“, sagt die ehemalige Rundfunk-Journalistin. Ursprünglich wollten die beiden bereits direkt nach ihrer Spendenreise „den Sack zu machen“, erzählt sie. Die Sache habe sich allerdings verselbstständigt. Das Paar bekam diverse Anfragen.

Gaggenauer Ensemble gibt am ersten Advent ein Benefizkonzert

So auch von Elisabeth Gliosca-Benz. „Sie ist der musikalische Kopf unserer Gruppe“, erzählt Richard Merkel. Der 69-Jährige und seine Frau sind Mitglied im Ensemble Cantus Amici. Übersetzt bedeutet das: Singende Freunde. Gegründet wurde der Chor von Gliosca-Benz während der Corona-Pandemie.

Wir freuen uns über jeden, der kommt. Irene Merkel, ehemalige Rundfunk-Journalistin

Das Ensemble probt in der laufenden Woche für sein erstes öffentliches Konzert am Sonntag. „Die Chorleiterin kam auf uns zu“, erzählt Richard Merkel, „mit der Idee das Konzert als Benefizveranstaltung laufen zu lassen.“

Der elfköpfige Chor singt dreistimmig: Sopran, Alt und Bariton. Die drei Männer und acht Frauen kommen alle aus Gaggenau. „Wir singen querbeet. Kirchenmusik ist dabei, aber auch moderne Stücke“, sagt Irene Merkel und fügt hinzu: „Wir freuen uns über jeden, der kommt.“