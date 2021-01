Hund entlaufen! Solche Anzeigen erscheinen häufig in den sozialen Medien. An Bäumen und Laternenpfählen sind Flyer zu sehen und auch an Bushaltestellen hängen die verzweifelten Poster, mit denen Hundebesitzer nach ihrem geliebten Familienmitglied suchen. Die Sicherung von entlaufenen Hunden ist ein schwieriges Unterfangen, vor allem, wenn es sich um sogenannte Angsthunde handelt. Da ist professionelle Hilfe angesagt.

Oft ist das Problem, dass Hunde und ihre Angst total unterschätzt werden. Marie-Louise Herrmann, Hundetrainerin aus Gernsbach

Marie-Louise Herrmann, Hundetrainerin aus Gernsbach, hat sich jüngst einer Gruppe von Freiwilligen angeschlossen, die bei Wind und Wetter alles geben, damit Hund und Halter möglichst schnell wieder vereint sind. „Oft ist das Problem, dass Hunde und ihre Angst total unterschätzt werden“, sagt sie. Denn meist entlaufen Hunde, die gerade erst von einer Familie adoptiert wurden.

Hunde aus dem Ausland erleben Kulturschock

Daher rät sie zur Anschaffung eines Sicherheitsgeschirrs. Diese seien im Fachhandel und im Internet erhältlich. Sicherheitsgeschirre besitzen zwei Bauchbänder. Das Zweite sitzt hinter dem Bauch des Tieres und ist somit enger als der Gurt um den Bauch. Das bedeute, dass das Tier, auch wenn es in Panik rückwärts versucht das Geschirr abzustreifen, sich normalerweise nicht befreien könne.

Oft reiche in der neuen Umgebung nur ein Geräusch, ein Geruch oder eine ungewohnte Situation, dass der Hund erschrickt, Panik bekommt und losrennt. „Man darf nie vergessen, dass gerade Auslandshunde bei uns erst einmal einen Kulturschock erleben. Sie müssen sich eingewöhnen“, erklärt die Gernsbacherin.

Ist ein Hund entlaufen, sollte man Ruhe bewahren. Die meisten Hunde kämen in den ersten beiden Tagen an den Entlaufort zurück. Man sollte dort so lange wie möglich bleiben. „Ganz wichtig bei einem Angsthund ist: Nie hinterherlaufen oder laut nach ihm rufen“, sagt die Hundetrainerin. Komme der Hund zurück und seine Bezugsperson sei nicht da, gehe er wieder. Die Chancen, ihn dann noch einzufangen, schwinden. Um die nun nötigen Schritte einzuleiten, sollte man sich Hilfe holen.

Wichtig ist, den Verlust zu melden

Wichtig sei, Meldung bei der Polizei, dem Ordnungsamt, dem Revierförster und -jäger zu machen, denn dort gingen Sichtungsmeldungen ein. Dann müssten das Haustierregister Tasso, Tierärzte und Tierheime in der Region benachrichtigt werden. Vor allem in sozialen Medien sollte man Aufrufe starten und dabei die Handynummer angeben. So könnten Sichtungen schnell gemeldet werden. Auch zu Hause sollte jemand sein, falls das Tier zurückkomme. Dafür sollte die Tür aufgelassen und eine Futterstelle eingerichtet werden.

Ist der Hund entlaufen, hat er sein Rudel verloren und schaltet in Überlebensmodus. Manuel Wassmer, sichert ehrenamtlich entlaufene Hunde

Was man nicht tun sollte: Aktiv nach dem Hund suchen oder Suchtrupps organisieren. Bei ängstlichen Hunden sei das kontraproduktiv und treibe sie davon. „Ist der Hund entlaufen, hat er sein Rudel verloren und schaltet in den Überlebensmodus. Jeden, der versucht ihn einzufangen, nimmt er als Jäger wahr. Er kennt häufig auch seinen Besitzer in diesem Zustand nicht“, sagt Manuel Wassmer, der sich mit dem Sichern von entlaufenen Hunden beschäftigt, seit er selbst einem entlaufenen und verletzten Tier geholfen hat. Mit Verena Scheidel unterstützt er Tanja Axmann vom Verein „Voices for Dogs“, die den beiden beigebracht hat, wie man eine Futterstelle einrichtet und eine Lebendfalle für einen Hund attraktiv macht.

„Entlaufene Hunde gehen in Überlebensinstinkt. Nach 48 Stunden handeln sie instinktiv und nicht aus der Erinnerung heraus. Dann hilft nur noch eine Lebendfalle“, weiß Wassmer inzwischen. Bevor diese aufgestellt werden kann, muss klar sein, wo sich der Hund befindet. „Hier sind wir auf Sichtungen angewiesen.“ Dann versuchen die Freiwilligen, den Hund an eine Futterstelle zu binden und stellen die Lebendfalle auf, die mit einer Wildtierkamera ausgestattet ist, Live-Bilder liefert und meldet, sobald sich ein Tier in der Falle befindet. Das Futter an der Futterstelle und in der Falle müssen ein Festmahl für den Hund sein. „Es gibt Käse, Fleisch und Wurst. Wir legen Spuren mit Leberwurstpaste“, sagt er.

Tipp: Harmlos scheinende Hunde nicht einfangen

„Jede Tiersicherung verläuft jedoch anders. Manche Hunde kommen von sich aus wieder, manche bleiben in einem kleinen Gebiet, andere legen große Strecken zurück“, erzählt Manuel Wassmer. „Im Wald kann sich ein Tier tagelang bewegen, ohne dass es gesehen wird. Manche Sicherung zieht sich über Tage und Wochen, es ist ein Katz-und-Maus-Spiel.“ Nur wenn ein Hund verletzt oder mit einer Leine entlaufen sei, also immobil sein könnte, würden Pettrailer eingesetzt.

Mehr zum Thema Halterin erkennt ihre Hunde nicht wieder Freilaufende Hunde beißen in Rastatt trächtiges Reh tot

Die Spürhunde nehmen den Geruch des Tieres auf und suchen gezielt nach ihm. Sei der Hund jedoch mobil, könnten ihn die Pettrailer vertreiben. Längst nicht alle Tiere könnten gesichert werden. Vor allem Bahnschienen oder die Autobahn würden den Tieren zum Verhängnis werden.

Oft seien auch wohlmeinende Menschen ein Problem. Daher: Sehe man einen herrenlosen Hund, sollte man auf keinen Fall versuchen, ihn einzufangen. Viel wichtiger sei es, die Sichtung sofort zu melden. „Die Leute meinen, wenn man ruft oder pfeift, dann kommt er. Doch bei Angsthunden ist das falsch“, betont Manuel Wassmer eindrücklich.