Überraschende Entwicklung im Gaggenauer OB-Wahlkampf: Jan Zeller aus Bad Rotenfels will für den 23. April eine Neuwahl erzwingen und so Oberbürgermeister werden.

Der Kampf um den OB-Sessel in Gaggenau hat am Wochenende eine kuriose Wendung genommen. Mit Wurfsendungen macht ein Bürger aus Bad Rotenfels auf sich aufmerksam. Er will eine Neuwahl erzwingen (umgangssprachlich der sogenannte „zweite Wahlgang“).

Bei dieser Neuwahl will er dann auf das Kandidatenkarussell aufspringen. Denn die Bewerbungsfrist für die Wahl am 2. April hatte er verpasst.

Bad Rotenfelser war ein paar Stunden zu spät für die Bewerbung

„Ich will Oberbürgermeister werden“, versichert der 26-jährige Jan Zeller (parteilos) aus Bad Rotenfels. „Ich hatte schon öfter mit so einem Amt geliebäugelt“, sagte er am Sonntag im Gespräch mit dieser Redaktion. Vor wenigen Wochen sei er nun im Freundeskreis direkt angesprochen worden, ob er nicht für das OB-Amt kandidieren wollte: „Das war für mich der Schlüsselmoment.“

Am Dienstag, 7. März, habe er dann morgens im Rathaus angerufen, um die Bewerbungsmodalitäten zu klären. Doch da war die Bewerberfrist am Vorabend bereits abgelaufen. Er sei damit definitiv nicht der Bewerber, dessen Kandidatur vom Wahlausschuss nicht zugelassen wurde.

„Gemeinsam für eine demokratische Erneuerung“ lautet die Überschrift des Faltblatts, das Zeller nach und nach an die Haushalte verteilt. Darin erläutert er, wie er eine Neuwahl erzwingen will: Denn wenn keiner der vier zugelassenen Kandidaten am 2. April mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen bekommt, dann wird am 23. April noch einmal gewählt.

Bei dieser Neuwahl können sich dann auch weitere Kandidaten bewerben. Für den Sieg ist dann auch nicht mehr die absolute Mehrheit notwendig: „Es entscheidet die höchste Stimmenzahl und bei Stimmengleichheit das Los.“ So steht es in der Gemeindeordnung.

Durch das Wählen einer in Gaggenau wahlberechtigten Person verringern wir die Chance, dass einer der aktuell aufgestellten Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht. Jan Zellers Strategie, um doch noch kandidieren zu können

Darin sieht Jan Zeller seine Chance. Er fordert die Gaggenauer deshalb auf: „Durch das Wählen einer in Gaggenau wahlberechtigten Person verringern wir die Chance, dass einer der aktuell aufgestellten Kandidaten eine absolute Mehrheit erreicht. Dies könnte beispielsweise Ihr Nachbar, Sie selbst oder Ihr Lieblingsbäcker sein.“

Wie das geht, zeigt Zeller auf der Rückseite seines Faltblatts. Dort sind die vier zugelassenen Bewerber auf einem fiktiven Stimmzettel gelistet (allerdings sind die Listenplätze zwei und drei vertauscht).

Wer ist Jan Zeller und wofür steht er? Zur Person: Zeller ist 26 Jahre alt und Single. Er stammt aus Bad Rotenfels und hat sechs Geschwister. Er arbeitet laut eigenem Bekunden als „Ingenieur für nachhaltige Kältetechnik in der Pharmabranche“ sowie nebenbei im Bereich Hausmeisterdienste und Handwerk. Nach der Realschule habe er eine Ausbildung im Einzelhandel absolviert und dann mit dem kaufmännischen Fachabitur ein Maschinenbaustudium. Wichtigste Ziele: „Ein großes Ziel ist die Sanierung unserer Stadt. Es gibt so unfassbar viele ungenutzte Flächen“, richtet er den Blick beispielsweise auf das ehemalige Bad Rotenfelser Freibad mit der abgebrannten Ruine, den Skaterplatz beim Traischbachstadion oder das Parkhotel. Mit Jugendlichen wolle er Geschäftskonzepte für diese Flächen erarbeiten. „Auch, damit die Jugend einen Ort hat, wo sie hin kann.“

„Ich will das Parkhotel akquirieren“, erläutert er. Es solle „Treffpunkt für alle Generationen“ werden, Kino; Rollschuhbahn, Unterhaltung, Shopping, seien mögliche Nutzungen, die sich nicht ausschließen müssten. Die Gaggenauer müssten sich in die Vorhaben selber einbringen: „Denn wenn man selber sein Herzblut reinhängt, dann ist auch die notwendige Wertschätzung da, etwas nicht verwahrlosen zu lassen.“

„Ich möchte Initiativen von Mitbürgern fördern, die etwas bewegen wollen“, betont Zeller. Wer ein Geschäft eröffnen wolle, der müsse zum Beispiel in der Anfangszeit von der Stadt mehr gefördert werden. Dies gelte insbesondere für die Innenstadt.

„Digitalisierung und Flüchtlingspolitik“ nennt er als weiteren Schwerpunkt: „Jedes Flüchtlingskind soll ein kostenloses Handy mit drei Apps bekommen“: ein Deutschprogramm mit kleinen Belohnungen, eine Übersicht über die ÖPNV-Verbindungen und eine Nachbarschaftshilfe-App. tom

Zeugt sein Vorgehen von demokratischer Gesinnung? Ist das tatsächlich seine von ihm postulierte „demokratische Erneuerung“? Einfach irgendwelche Namen auf den Stimmzettel zu schreiben, nur damit er selbst noch die Chance hat, sich der Wahl zu stellen? Jan Zeller entgegnet: „Es gibt nicht umsonst das fünfte Wahlfeld auf dem Stimmzettel.“

Darüber hinaus habe er aus der Bevölkerung „viel Unzufriedenheit“ mit dem vorhandenen Bewerberfeld vernommen. „Und gemeinsam schaffen wir es, dass wir Neuwahlen bekommen.“