Ein Unbekannter ist im Laufe der vergangenen Woche in ein Reihenmittelhaus in der Michelbacher Straße in Gaggenau eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erbeutete der Täter Bargeld und Schmuck.

Der Tatverdächtige drang gewaltsam in das Reihenmittelhaus ein und durchsuchte dort alle Stockwerke nach Wertsachen. Mit seiner Beute flüchtete der Unbekannte aus dem Haus. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.