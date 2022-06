Einsatz für die Liebe: Heiratsantrag bei Feuerwehrübung in Gaggenau

Eine angesetzte Feuerwehrübung am vergangenen Freitag in Hörden wurde zum Ernstfall: Nachdem fünf Atemschutzgeräteträger eine junge Frau in der Hördener Straße retteten, konnte sie den Grund der seltenen Rettung kaum glauben.

Unter den Atemschützträgern war Hauptfeuerwehrmann und Jugendgruppenleiter Manuel Gihr. Dieser stellte seiner Tina Schnepf die Frage aller Fragen: „Willst Du mich heiraten?“ Sie antwortete mit einem klaren „Ja!“.

Im Hintergrund hatten die Kameraden aus Hörden mit Unterstützung von Feuerwehrangehörigen der Werkfeuerwehr Glatfelter ein Herz mit Schläuchen aufgebaut. Die Hochzeit ist für nächstes Jahr geplant.