Neun Hausärzte könnten sich im Murgtal niederlassen – auch unter einem Dach. Die Sitze für Fachärzte sind hingegen belegt. Daher könnten nur bestehende Praxen im Landkreis umsiedeln. „Ärzte können sich nicht einfach so niederlassen“, erklärt Swantje Middeldorff, Pressereferentin der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Grund ist die oben angesprochene Bedarfsplanung. D iese legt fest, wie viele Ärzte pro Einwohner in einer bestimmten Region zugelassen werden. „Dadurch erhält man eine bestimmte Anzahl an Arztsitzen, die hundert Prozent entsprechen“, erklärt Middeldorff. Bei 110 Prozent ist Schluss. „Die Bedarfsplanung ist in den 90er Jahren eingeführt worden, als eine Ärzteschwemme drohte. Inzwischen haben wir es an vielen Stellen eher mit einem drohenden Ärztemangel zu tun. Das Planungsinstrument hat sich also in einigen Bereichen überholt. Nichtsdestotrotz sind wir daran gebunden.“

Für Zahnärzte ist die Sache einfacher. „Jeder Zahnarzt darf sich niederlassen, wo er möchte“, sagt Alexander Messmer, Sprecher der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Eine Ausnahme sei die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren durch Krankenhäuser: Sie müssen aufgrund des Terminservice- und Versorgungsgesetzes seit Mai 2019 eine Quote beachten. Diese richtet sich nach dem Versorgungsgrad im betroffenen Bereich und begrenzt die Zahl der Zahnarztstellen.