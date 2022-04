Ortsdurchfahrt gesperrt

Einsturzgefahr beim Gasthaus „Ochsen“ in Gaggenau-Hörden: Was sind die Gründe?

Der einstige Fastnachtstempel, das Gasthaus „Ochsen“ in Hörden, droht in sich zusammenzufallen. Einsturzgefahr heißt es von der Stadtverwaltung. Was steckt dahinter?