Einzelhandel im Landkreis Rastatt leidet unter den Folgen des Lockdowns

Ernst Fischer ist das, was man einen „alten Hasen im Geschäft“ nennen kann: Der Inhaber der „Sport Fischer“-Geschäfte in Gernsbach und Gaggenau sowie des Lederwarengeschäfts in Gernsbach ist in eine Händlerfamilie hineingeboren worden. Seit 1650 gibt es den Gernsbacher Standort schon, erzählt Fischer.

Und doch: So etwas wie die Corona-Krise mit den erzwungenen Geschäftsschließungen während der Lockdowns hat Fischer noch nie erlebt. „Das ist eine ziemlich harte Zeit gewesen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass sowas passieren kann.“

Inhabergeführt und irgendwie auch in der Textilbranche angesiedelt – damit gehört Fischer zu genau jener Gruppe des Einzelhandels, die von Corona besonders getroffen wurde.