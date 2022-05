Keine Konkurrenz?

Neues Eiscafé im Kurpark Bad Rotenfels: Das sind die Betreiber und das Angebot

In Bad Rotenfels eröffnet am Dienstag ein neues Eiscafé neben dem Biergarten des Christophbräus. Was bieten die Betreiber an und weshalb sehen sie sich nicht als Konkurrent des Biergartens?