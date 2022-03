So starten die Eisdielen in Gaggenau und Gernsbach in die Saison

Die Eis-Saison in Gaggenau und Gernsbach ist eröffnet. Eismacher Simone Mura setzt auf Erwachsenen-Eis mit Schuss. Dabei gibt es eine Schwierigkeit.

Die Idee zu seiner neuesten Kreation kommt Simone Mura auf einem Kreuzfahrtschiff in Italien. Dort schlürft der Gaggenauer einen Cocktail mit Gin und Zitrone. Und ist begeistert: „Das war total erfrischend.“

Die Eissorte Gin Lemon ist geboren: In seiner Eisdiele Romano in der Gaggenauer Innenstadt will der gebürtige Italiener künftig Zitroneneis mit Gin verkaufen.

Und noch eine weitere Eissorte mit Schuss ist geplant: „Irish Coffee“, also Kaffeeeis mit Whiskey. Die Eiscreme sei natürlich nur für Erwachsene, betont Mura.

Nach zwei Monaten Winterpause hat die Eisdiele Romano Anfang Februar wieder geöffnet. Den großen Umsatz hat Mura bisher noch nicht gemacht. „Es ist noch ein bisschen zu kalt.“

Die meisten Kunden kauften nur ein oder zwei Kugeln. Große Eisbecher seien noch nicht gefragt. Weil die Zutaten teurer geworden seien, hat er die Preise erhöht: Eine Kugel Eis kostet nun 1,30 Euro statt wie bisher 1,20 Euro.

Gaggenauer setzen auf gesunde Eissorten

Zuverlässig gut liefen Sorten wie Cookies, Stracciatella oder Joghurteis mit Obst. Aber auch ausgefallene Kreationen wie Eis mit Kurkuma oder Ingwer seien beliebt. „Viele suchen nach gesunden Eissorten ohne Farbstoffe“, sagt Mura.

Bei seinen Eissorten speziell für Kinder lässt er sich von Serien inspirieren. Das blaue Paw-Patrol-Eis, das auf die gleichnamige kanadische Zeichentrickserie Bezug nimmt, sei im vergangenen Jahr der Renner gewesen, verrät Mura.

Sein Erwachsenen-Eis hat er bisher nur probeweise produziert. Die Schwierigkeit: Alkohol hat einen niedrigen Gefrierpunkt. Dadurch werde das Eis instabil und schmelze schneller, erklärt Mura.

Die Kunst sei es, den Alkohol richtig zu dosieren – also nicht zu viel in die Eismasse zu geben und trotzdem das Aroma zu erhalten. Für vier Kilo Gin-Lemon-Eis hat er 2 cl Gin zugegeben. Das entspricht der Menge eines Schnapsglases.

Auch wenige Meter weiter, bei der Eisdiele Rimini, wandern seit einem Monat Eiswaffeln über die Theke. „Es hat sehr, sehr gut angefangen“, freut sich Inhaber Alessandro Cimino: „Wir läuten den Frühling ein. Sobald die ersten Sonnenstrahlen da sind, wollen die Leute raus.“

40 Eissorten hat der Italiener in der Vitrine. Darunter ausgefallene wie das Eis des Jahres, Stracciatella-Rosmarin, und die Kreation „Gaggenau-Asphalt“ – Vanilleeis mit Kohlepartikeln. „Aber am besten laufen immer noch die Klassiker wie Vanille, Schoko und Erdbeer“, sagt Cimino.

In Gernsbacher Eisdiele gibt es bald rund um die Uhr Eis

In der Eisdiele Rizzardini in Gernsbach sollen Kunden künftig rund um die Uhr Eis schlecken können. Inhaber Rocco Brunetti hat einen Eisautomaten bestellt.

Der Gernsbacher stellt jeden Monat eine bestimmte neue Sorte her, das „Eis des Monats“. Im März ist Amaretto mit Aprikose dran.

Schon Anfang des Monats bildeten sich bei Sonnenschein die ersten Schlangen vor der Eisdiele. Die Stimmung unter den Kunden sei aber verhalten, berichtet Brunetti: „Das liegt vermutlich am Ukraine-Krieg.“

Gaggenauer Eismacher befürchtet Umsatzrückgang wegen Ukraine-Krieg

Urim Jonuzi befürchtet, dass durch den Krieg die Kaufbereitschaft seiner Kunden sinkt. „Jetzt wird ja alles teurer“, sagt der Inhaber des Eiscafés Royal in Gaggenau. Er hofft aber darauf, dass es wieder mehr Menschen in die Stadt und ins Eiscafé zieht, wenn die Corona-Regeln gelockert und die Tage wärmer werden.

Das Eiscafé Royal hat das ganze Jahr über geöffnet. Im Winter hat Jonuzi zwölf Eissorten im Angebot. Sobald die Temperaturen über 17 Grad Celsius steigen, stockt er sein Sortiment auf 24 Sorten auf. Die beliebteste Sorte? „Walnuss-Feige“, sagt Jonuzi: „Die ist der Knaller.“