Electronic Concept GmbH plant Umzug von Ottenau nach Gaggenau

Die Firma Electronic Concept GmbH kann die Verlagerung ihres Betriebs nach Gaggenau in Angriff nehmen. Der Gemeinderat hat einem Verkauf von rund 6.000 Quadratmetern städtischer Fläche zugestimmt.

„Nach langem zähen Ringen und vielen Gesprächen hat man uns etwas angeboten“, bestätigt Knut Mehnert. Er ist Firmengründer und geschäftsführender Gesellschafter. Seit mehreren Jahren sucht Electronic Concept einen neuen Standort, denn der Stammsitz in Ottenau bietet keine Erweiterungsflächen. Weitere Alternativstandorte in der Gesamtstadt habe die Stadtverwaltung nicht anbieten können.

Bereits 2020 hatte sich der Gemeinderat mit der schwierigen Gemengelage an Selbacher Straße, Max-Roth-Straße und Pionierweg befasst. Schon damals stand der Wunsch von Electronic Concept im Raum, eine Nachbarfläche dazuzukaufen. Diese Möglichkeit ließ sich nicht realisieren.

Erste Planungen für Neubau in Gaggenau laufen

Vor einem Umzug, beziehungsweise Baubeginn an der Ecke Theodor-Bergmann-/Isidor-Meyerhoff-Straße gelte es, eine Reihe von Gutachten abwarten, sagt Knut Mehnert. Zu bedenken sei, auch, dass im hinteren Drittel des Grundstücks eine Hauptgasleitung der Stadtwerke Gaggenau verlaufe. Dort soll aber nach bisherigen Plänen vorerst nicht gebaut werden. Derzeit wird ein Architekturbüro mit den ersten Planungen beauftragt. Es muss auch noch eine Änderung des Bebauungsplans erfolgen.

„Im Moment können wir noch nicht sagen, ob wir 4.000 oder 3.000 Quadratmeter überbaute Fläche anstreben“, gibt Mehnert zu bedenken. Auch eine Modulbauweise, die man Zug um Zug erweitern kann, sei denkbar. Offen sei auch, was mit den frei werdenden Flächen in Ottenau geschehen könnte.

Laut Stadtverwaltung hat das Unternehmen eine dreijährige Bauverpflichtung und ein zehnjähriges Veräußerungsverbot der Fläche. Weiterhin wäre ein Aufgeld in Höhe der Differenz zwischen Kaufpreis und dem dann maßgeblichen Bodenrichtwert für Wohnbauflächen zu zahlen, wenn auf dem Grundstück ein oder mehrere Wohnhäuser erstellt werden. Dies gilt nicht, wenn Betriebswohnungen in ein oder mehrere gewerbliche Gebäude integriert werden.

Electronic Concet startete als Zweimannbetrieb

Die Electronic Concept GmbH wurde 1995 als Zweimannbetrieb von Knut Mehnert und Gisbert Sänger gegründet. Sie ist in der Entwicklung und Fertigung elektronischer Komponenten tätig.

Sie hat 50 Mitarbeiter, davon sieben in der Entwicklung, zehn in der Verwaltung; die große Mehrheit ist in der Produktion oder produktionsunterstützender Funktion tätig. 2015 konnten die beiden Geschäftsführer Knut Mehnert und Gisbert Sänger zum 20-jährigen Bestehen des Unternehmens einen Anbau in Betrieb nehmen. Das Unternehmen war bereits damals auf Expansionskurs und beschäftigte 40 Mitarbeiter.