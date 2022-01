Wie Enkeltrick-Betrüger im Murgtal Senioren um ihr Geld bringen

Es gibt verschiedene Varianten des Enkeltricks. Einige Betrüger behaupten, ein Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht und könne nur nach Zahlung einer Kaution wieder freigelassen werden – so wie im Fall des älteren Ehepaars in Gaggenau. Dabei meldet sich zuerst eine weinerliche Stimme, die sagt, dass etwas Schlimmes passiert sei, und im Anschluss ein angeblicher Polizeibeamter. In anderen Fällen behaupten die Täter, ein Angehöriger brauche Geld für seine Wohnung oder sein Auto. Zuerst meldet sich der vermeintliche Enkel am Telefon. Anschließend ein angeblicher Notar, der einen Mitarbeiter vorbeischickt, um das Geld abzuholen. Es gibt auch eine Corona-Variante des Enkeltricks: Dabei behaupten die Anrufer, ein Angehöriger sei schwer an Corona erkrankt und brauche dringend ein teures Medikament aus dem Ausland. In solchen Fällen meldet sich häufig ein angeblicher Arzt.