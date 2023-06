Enthaupteter Kater in Gaggenau: Polizei vermutet Unfall mit Straßenbahn

Nach dem Fund eines Katzenkopfes in Gaggenau gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei vermutet, dass der Kater von einer Bahn erfasst wurde.

In Gaggenau hat der grausame Fund eines Katzenkopfes in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben jetzt, dass der Kater von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt wurde, wie das Präsidium Offenburg mitteilte.

Im Anschluss dürfte der bei dem Unfall abgetrennte Kopf durch andere Tiere vom Unfallort wegbewegt worden sein.

Die Besitzerin hatte ihr weiß-orange gemustertes Tier am Freitag, 2. Juni, zuletzt im Bereich der August-Schneider-Straße gesehen. Der abgetrennte Kopf des Katers wurde am 3. Juni gegen 9 Uhr in der Gaggenauer Fußgängerzone aufgefunden.