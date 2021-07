Das Wetter am Donnerstagmittag passte in herausragender Weise zur schlechten Nachricht, die OB Christof Florus und Bürgermeister Michael Pfeiffer vor Ort verkündeten: Das Waldseebad wird zur Freibadsaison 2021 nicht öffnen. „Es tut weh“, meinte Florus. Zu seinen Worten öffnete der Himmel seine Schleusen. Wie so oft in letzter Zeit.

Dabei war der Zeitplan ohnehin eng gestrickt. Mit dem zuletzt angekündigten Eröffnungstermin 29. Juli wäre mit Blick auf den Kalender weniger als eine halbe Freibadsaison möglich gewesen, doch auch die ist jetzt Makulatur.

Bauarbeiter, die bis zur Wade im Schlamm stecken oder sich mit einer Plane vor dem Dauerregen schützen müssen, können nun mal nicht die notwendigen Arbeiten ausführen. Auch der Rasen konnte nicht eingesät werden. Ohne Rasen gibt es aber keine Liegefläche und ohne Liegefläche kein Freibad.