Erschreckender Fund: Abgetrennter Kopf eines Katers in Gaggenau entdeckt

Ein Kater ist zwischen dem vergangenen Freitag und Samstag in Gaggenau geköpft worden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Tod des flauschigen Opfers.

Der abgetrennte Kopf eines Katers ist am Samstagmorgen gegen 9 Uhr in der Fußgängerzone in Gaggenau aufgefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich um einen weiß-orange gemusterten Stubentiger. Er sei von seiner Besitzerin zuletzt am Freitagabend gegen 21 Uhr im Bereich der August-Schneider-Straße gesehen worden.

Wie das Tier zu Tode kam, ist bislang ungeklärt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Das Polizeirevier Gaggenau bittet um Hinweise.