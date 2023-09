Jeder hat Gegenstände im Keller stehen, die er nicht mehr benötigt – die aber noch nützlich sind. Beim „Geschenke-Tag“ in Gaggenau-Michelbach können Bürger diese Dinge loswerden und andere damit glücklich machen.

Schenken und beschenkt werden kann nicht nur Freude bereiten, sondern auch Ressourcen schonen, Müll vermeiden und zur Nachhaltigkeit beitragen. Denn beim ersten „Geschenke-Tag“ in Gaggenau-Michelbach haben alle Bewohnerinnen und Bewohner am Sonntag, 17. September, ab 9 Uhr die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Gegenstände aus ihren Kellern, Speichern oder Garagen vor ihre Häuser oder Einfahrten zu stellen. Andere können diese Geschenke mitnehmen, wenn sie ihnen gefallen oder nützlich erscheinen.

Thomas Lasch, ein Anwohner aus Michelbach, hat den „Geschenke-Tag“ ins Leben gerufen. Die Inspiration stammt von seinen Eltern aus Emmendingen, wo bereits zwei erfolgreiche Geschenketage stattgefunden haben. Auch in weiteren umliegenden Ortschaften sind ähnliche Veranstaltungen bekannt.

Lasch war von der Idee schnell begeistert und beschloss, sie auch in seiner Heimatstadt umzusetzen: „Meine Eltern haben in Emmendingen schon zweimal bei einem Geschenke-Tag mitgemacht und ich fand die Idee einfach schön. Jeder hat Sachen im Keller oder Speicher herumliegen, die eigentlich nützlich sind. Also dachte ich mir, warum nicht jemandem schenken, der sie gut gebrauchen kann?“

Geschenke-Tag in Michelbach als Beitrag zum Klimaschutz

Ziel des Geschenke-Tags ist der nachhaltige Umgang mit den eigenen Ressourcen und das Vermeiden von unnötigem Müll. „Viele Menschen haben Dinge zu Hause, die noch in gutem Zustand sind, aber nicht mehr gebraucht werden. Die Idee ist es, diese Gegenstände wiederzuverwenden, anstatt sie einfach wegzuwerfen“, betont Lasch.

Seine Familie und er nehmen auch selbst an der Aktion teil und verschenken unter anderem Geschirr und Küchensachen. „Es ist eine Win-Win-Situation. Diejenigen, die etwas brauchen, können es mitnehmen, und diejenigen, die etwas loswerden wollen, haben die Gelegenheit dazu“, erklärt er.

Auch in der Nachbarschaft und seinem Bekanntenkreis haben sich schon einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer angekündigt: „Die Resonanz ist bisher sehr gut, ich habe schon von 25 Haushalten mitbekommen, die gerne mitmachen möchten“, freut sich der Michelbacher.

Lasch betont, dass sich die Veranstaltung von einem herkömmlichen Flohmarkt unterscheiden soll. Während bei Flohmärkten oft der Verkauf von Gegenständen und das Erzielen von Gewinnen im Vordergrund steht, soll es beim Geschenke-Tag ausschließlich um den Austausch gehen. „Im Vergleich zu einem Flohmarkt geht es bei der Aktion nicht um den finanziellen Gewinn, sondern darum, dass jeder sich nehmen kann, was er braucht. In diesem nachhaltigen Verhalten besteht der Profit.“

Ob die Aktion in Michelbach wiederholt wird, ist noch nicht klar

Ob der Geschenke-Tag zur neuen Tradition in Michelbach wird, bleibt abzuwarten. Lasch kann sich jedoch vorstellen, die Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen: „Wenn die Teilnahme in diesem Jahr gut ist und wir positive Rückmeldungen bekommen, könnte ich mir vorstellen, den Geschenke-Tag in Zukunft regelmäßig zu organisieren, vielleicht sogar jährlich.“

Eine Anmeldung zu der Aktion ist nicht notwendig. Am Ende des Tages müssen die verbliebenen Dinge von ihren ursprünglichen Besitzern wieder eingesammelt und weggeräumt werden.