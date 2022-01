25 Cent für Plastikflaschen

Erweiterte Pfandpflicht: Wenn der Bund wirklich was bewegen will, muss er noch weiter gehen

Seit diesem Jahr gilt in Deutschland die erweiterte Pfandpflicht. Das heißt: Auch für Smoothies und Säfte in Plastikflaschen fällt nun Pfand an. Aber das reicht noch nicht. Eine zusätzliche Abgabe wäre nötig - so wie die Umwelthilfe sie längst fordert.