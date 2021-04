eWayBW-Oberleitung wird zur tödlichen Falle für Tiere

Der Anruf reißt Kevin Fingermann mitten in der Nacht aus dem Schlaf. Anja Starck, Leiterin der Wildtierstation in Bischweier, macht den Vogelschützer auf einen verletzten Schwan an der eWayBW-Teststrecke aufmerksam.

Der Rastatter findet das desorientierte Tier auf der Murgbrücke zwischen Kuppenheim und Bischweier. Es hat eine Gehirnerschütterung und einen verstauchten Fuß.

Der knapp ein Jahr alte Vogel sei mit der eWayBW-Oberleitung zusammengestoßen und auf den Radweg gestürzt, sagt Fingermann. „Auf der Straße wäre er überfahren worden. Trotzdem hätte er die Nacht ohne Hilfe nicht überlebt.“