Zeitplan für die B462

Letzte Arbeiten an der Murgbrücke für eWayBW – Testbetrieb soll im Juli starten

Für das Pilotprojekt eWayBW finden an der Murgbrücke die letzten Arbeiten statt. Am 11. Juni sollen sie abgeschlossen sein, ehe der Testbetrieb am 1. Juli starten soll.