Zurück ins Leben

Experten für Gesundheit, Reha und Orthopädietechnik unterstützen Menschen bei der Wiedereingliederung in den Alltag.

Ein schlimmer Unfall, eine schwere Krankheit oder eine komplizierte Sportverletzung können unter Umständen dazu führen, dass manche Menschen im Anschluss an eine Behandlung im Krankenhaus technische Hilfsmittel benötigen, die die Mobilität und Autonomie im Alltag erhöhen.

Im intensiven Austausch mit Ärzten, Therapeuten, Herstellern, Patienten und deren Angehörigen schaffen auf Gesundheit, Reha und Orthopädietechnik spezialisierte Unternehmen die Grundlage zu einer bestmöglichen Versorgung.

Spezialisten für Gesundheit, Reha und Orthopädietechnik in Ihrer Nähe

Viele Betroffene können dank der Leistungen von Mobilitätsexperten in ihrer gewohnten Umgebung leben. So bleibt ihnen der Aufenthalt in stationären Einrichtungen erspart.

Darüber hinaus wird durch die Auswahl des richtigen Hilfsmittels der Heilungsprozess ermöglicht und kann im Idealfall zu einer völligen Unabhängigkeit von unterstützenden Gerätschaften und Produkten führen.

Elter Orthopädie- und Rehatechnik

Frank Wurst, Orthopädieschuhtechnik & Rehatechnik

Laufgut Wick, Jörg Wick

Leistungsübersicht/Spezifizierung: Orthopädie - individuelle Einlagen, Maßschuhe, Diabetiker Schutzschuh Versorgung, Schuhreparatur, Lederwarenreparatur, Kompressionsstrümpfe nach 3D Messung, Digitale Vermessung, Laufbandanalyse

Website: www.laufgut-wick.de

Adresse: Murgtalstraße 52, 76571 Gaggenau/Bad Rotenfels

Mail: info@laufgut-wick.de

Telefon: +49 (7225) 15 79

Rolliprofi Fahrdienste GmbH

Schuh Götz e.K., Immanuel Götz