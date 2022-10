Hilfe in den aufregenden ersten Jahren: Das ist das Angebot der Frühen Hilfen an die Eltern im Landkreis Rastatt. Dazu ist ein eigenes Netzwerk entstanden.

Gleichzeitig mit dem 20-jährigen Jubiläum der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung feiert das Netzwerk des Fachdienstes Frühe Hilfen im Landkreis Rastatt sein zehnjähriges Bestehen. Gefeiert wird im Rahmen von Familiennachmittagen wie jetzt in Gaggenau mit Informationsmöglichkeit.

Gegründet wurde das Netzwerk, um Familien gerade in den aufregenden und oft anstrengenden ersten Lebensjahren ihres Kindes zur Seite zu stehen. Von Anfang an in einem fürsorglichen Umfeld aufzuwachsen, bietet den Sprösslingen laut Gerald Maisberger, Jugendamtsleiter im Landkreis Rastatt, ein stabiles Fundament für ihr weiteres Leben.

Junge Familien im Landkreis Rastatt erhalten früh Unterstützung

Junge Familien, die mit der Situation etwas überfordert sind, erhalten schon zu einem frühen Zeitpunkt Rat und Unterstützung. Daher auch der Name „Frühe Hilfen“, denn diese setzen bei Bedarf bereits während der Schwangerschaft an und begleiten die Kinder und deren Eltern bis zum Alter von drei Jahren.

Das Angebot dient sowohl Fragen oder Sorgen bezüglich der Entwicklung des Kindes, aber auch der Unterstützung bei persönlichen Problemen der Eltern, bei deren Lösung diese nicht weiterkommen. Dabei hat sich schnell herauskristallisiert, dass diese Hilfe aufgrund der Vielfältigkeit der Bedürfnisse nicht von einer Institution allein geleistet werden kann.

Es wurde schon früh ein funktionierendes Netzwerk aufgebaut. Gerald Maisberger, Jugendamtsleiter im Landkreis

„Es wurde schon früh ein gut funktionierendes Netzwerk mit unterschiedlichen Diensten und Einrichtungen der Region aufgebaut, das sich in einem stetigen Prozess der Weiterentwicklung befindet“, erläutert Maisberger das Prinzip.

Bis zu 400 Familien nutzen jährlich die Möglichkeit

Weshalb ganz bewusst nicht im Landratsamt gefeiert wurde, in dem der Fachdienst beheimatet ist, sondern im Jugend- und Familienzentrum Gaggenau, einem von vielen Netzwerkpartnern. Begonnen hat das Team der Frühen Hilfen im Jugendamt der Psychologischen Beratungsstelle mit zwei Kolleginnen, deren Zahl sich seit 2020 verdoppelt hat. Damit gibt es in Rastatt und seinem Umland, Bühl und dem südlichen Landkreis sowie Gaggenau und dem Murgtal Ansprechpartnerinnen.

Jährlich nutzen rund 350 bis 400 Familien diese Möglichkeit der Information und Beratung. Für sie wird dank der guten Kooperation mit Fachkräften aus dem Bereich der Geburtshilfe, Frauen- und Kinderärzten, sozialen Diensten und verschiedenen Beratungsstellen eine Vielzahl an Netzwerkaktivitäten organisiert.

Der weitere runde Geburtstag von 20 Jahren gilt der Gesundheitsorientierten Familienbegleitung in den Frühen Hilfen. Hebammen sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen mit Zusatzausbildung beraten und unterstützen bei Bedarf zu Hause nach der Wochenbettbetreuung durch eine niedergelassene Hebamme im Umgang mit Säuglingen und Kleinkindern.

Karin van Roode und ihr Team vom Fachdienst Frühe Hilfen Murgtal hatten den Familiennachmittag organisiert. Er wurde nach einem Umtrunk in gemütlichem Rahmen bei Kaffee und Kuchen zum regen Austausch rund um die Themen Stillen, Ernährung im ersten Lebensjahr oder die richtige Trageweise von Babys genutzt. Die etwas älteren Kinder konnten derweil im Freien spielen oder basteln.