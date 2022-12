Fahrer eines Lieferwagens stirbt auf dem Rathausplatz in Gaggenau

Zu einem medizinischen Notfall wurden Rettungsdienst und Polizei am Freitag kurz vor 9 Uhr in die Theodor-Bergmann-Straße in die Fußgängerzone beim Rathaus gerufen. Doch für den Fahrer eines Lieferfahrzeugs kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb am Ort des Geschehens. Dies hat die Polizei bestätigt.