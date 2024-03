Fahrer flüchtet vor Polizei in Gaggenau: Frau mit Kinderwagen gefährdet

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Badener Straße in Gaggenau vor einer Polizeikontrolle mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet. Bei der Flucht gefährdete der Unbekannte eine Frau mit Kinderwagen, teilte die Polizei mit.

Als Polizeibeamte den Unbekannten kontrollieren wollten, ignorierte dieser die Anhaltesignale, fuhr in Richtung Sportplatz und bog dort auf einen Feld-Waldweg ab. Vom Waldgebiet am Sportplatz ging die Fahrt in das Industriegebiet nach Gaggenau-Ottenau und im Anschluss in das angrenzende Wohngebiet. Dort kam es im Bereich der Furtwänglerstraße/Brucknerstraße zu mindestens zwei Vorfahrtsverletzungen.

Im Bereich der Beethovenstraße kam es dann zu einer Gefährdung einer unbekannten Frau, die mit einem Kinderwagen unterwegs war. Sie konnte sich nur durch eine ruckartige Ausweichbewegung vor Schlimmerem retten.

Außerdem beschädigte der Unbekannte während eines Überholvorganges ein weiteres Fahrzeug in der Anselm-Feuerbach-Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf ungefähr 2.500 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet insbesondere die Frau mit Kinderwagen sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 25) 9 88 70 zu melden.